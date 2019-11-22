Akdeniz'de dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye'den kritik adım

Petrol ve doğal gaz alanlarına hakimiyet üzerinden mücadelenin sürdüğü Doğu Akdeniz'de, egemenlik haklarını savunan Türkiye ve KKTC'den önemli bir adımın sinyali geldi. KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye ile KKTC arasında doğal gaz boru hattı kurulmasını gündeme getiren ilk resmi açıklamayı yaptı.