Akdeniz'de dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye'den kritik adım
Türkiye ile KKTC, Akdeniz'de dengeleri değiştirecek kritik bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Çift yönlü bir doğalgaz hattı çekmek için proje geliştiriliyor. Rum tarafı ise projeyi engelleme çabası içerisinde...
Petrol ve doğal gaz alanlarına hakimiyet üzerinden mücadelenin sürdüğü Doğu Akdeniz'de, egemenlik haklarını savunan Türkiye ve KKTC'den önemli bir adımın sinyali geldi. KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye ile KKTC arasında doğal gaz boru hattı kurulmasını gündeme getiren ilk resmi açıklamayı yaptı.
2025'TE GAZ VERİLECEK
Türkiye Enerji Ekonomisi Derneği'nin ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü ile işbirliği içinde düzenlediği 1. Doğu Akdeniz Uluslararası Enerji Sempozyumu'na KKTC'den Başbakanlık ve KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı destek verirken, ASELSAN da sponsor alarak yer aldı. Sempozyuma Azerbaycan, ABD, İsrail ve Fransa'dan uzmanlar katıldı.
Enerji Ekonomisi Derneği (EED) Başkanı ve Boğaziçi Üniversitesi Enerji Politikaları Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu'nun verdiği bilgiye göre, sempozyoma katılan KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, Türkiye ile KKTC arasında bir doğal gaz boru hattı kurulmasını gündeme getirdi. Taçoy, boru hattının 2025'te Türkiye'den KKTC'ye doğal gaz götürebileceğini söyledi.