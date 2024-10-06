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AK Parti’den emekli maaşı açıklaması! Tarih verdi: Rapor ortaya çıkar | Emeklilik sistemi değişecek mi?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, katıldığı bir TV programında 2024 ve 2025 yıllarında emekli olacaklar arasında oluşacak maaş farklarına ilişkin yapılacak çalışmaya yönelik son gelişmeleri açıkladı.

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Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 13:14 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 13:15
AK Parti’den emekli maaşı açıklaması! Tarih verdi: Rapor ortaya çıkar | Emeklilik sistemi değişecek mi?

AK Parti Grup Başkanı Güler katıldığı canlı yayında emekli maaşına ilişkin önemli açıklamalarda bulunudu.

AK Parti’den emekli maaşı açıklaması! Tarih verdi: Rapor ortaya çıkar | Emeklilik sistemi değişecek mi?

AK Parti Grup Başkanı Güler'in açıklamaları şu şekilde:

"Sosyal güvenlik kurumu başkanlığı içerisinde Emekli Sandığı, memurlar ayrı bir statüye tabi, kamu işçileri ayrı bir statüye tabi, SGK, Bağkur ayrı bir statüye tabi. Bunlar bakıldığında hepsinin 2024-2025 gibi fark olduğunu görmedik.

AK Parti’den emekli maaşı açıklaması! Tarih verdi: Rapor ortaya çıkar | Emeklilik sistemi değişecek mi?

'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA RAPOR ORTAYA ÇIKAR'

Bazıları için yaş ve süre açısından çok az etkiliyor, bazılarında fazla etkiliyor gibi bir durum var. Etki analizini iyi ortaya koyalım, kaç kişi etkileniyor? 2024'te emekliliği hak etmiş kaç kişi var? Aralarındaki maaş bağlama oranlarından kaynaklı olarak enflasyon farkı yansıtılmasından mı farklılık var, yoksa kanuni düzenleme ile beraber başka bir durum mu söz konusu? Şu an arkadaşlarımız çalışıyor. Sayısal veriler ortaya çıktıktan sonra yol haritası çıkaracağız. Hakkaniyetli, adil, sürdürülebilir, kimseye haksızlık etmeden Çalışma Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız beraber çalışıyorlar. Önümüzdeki haftalarda rapor ortaya çıkar.

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