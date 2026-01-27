AJET'ten 9 Euro yurt dışı bilet kampanyası: Hangi tarihlerde ve ülkelerde geçerli olacak?

PODCAST CANLI YAYIN

AJet, yurt dışı uçuşlar için yeni bir indirim kampanyası başlattı. 34 ülkede 59 noktaya düzenlenen seferlerde biletler 9 dolar/Euro'dan satışa sunulurken, kampanya 27-28 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak. İndirimli biletler 9 Şubat-12 Mart tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Seçili dönüş uçuşlarında fiyatlar 1 dolar/Euro'ya kadar düşüyor.

AJet, yurt dışı uçuşlarda geçerli yeni bir indirimli bilet kampanyasını duyurdu. Havayolu şirketi, sınırlı sayıda koltuk için 9 dolar/Euro'dan başlayan fiyatlarla yolcularına avantajlı seyahat imkanı sunuyor.

KAMPANYA TARİHLERİ VE SATIŞ DETAYLARI

Kampanya kapsamında satışlar, 27 Ocak saat 11.00'de başlayacak ve 28 Ocak saat 23.59'a kadar devam edecek. İndirimli biletler, 9 Şubat ile 12 Mart tarihleri arasındaki uçuşlarda kullanılabilecek.

34 ÜLKEDE 59 NOKTAYA UÇUŞ

34 ülkede 59 farklı noktaya sefer düzenleyen AJet, bu kampanya ile toplam 72 bin koltuğu satışa çıkardı. Kampanya dahilinde seçili hatlarda dönüş uçuşları için 1 dolar/Euro'dan başlayan fiyatlar da yolcuların kullanımına sunuldu.

BAGAJ VE EK HİZMETLERDE DE İNDİRİM

Kampanya yalnızca bilet fiyatlarıyla sınırlı kalmıyor. Tüm hatlarda geçerli olmak üzere bagaj ücretlerinde de indirim uygulanacak. Ek hizmetler kapsamında 12 Euro olan kabin bagajı 5 Euro'ya, 'Basic' bilet seçeneğine özel 10 kilogram uçak altı bagajı ise yine 5 Euro'ya satın alınabilecek.

HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ?

ÜLKEKALKIŞVARIŞFİYAT
Bosna Hersekİstanbul (SAW)Saraybosna (SJJ)1 USD'den başlayan...
Bosna Hersekİstanbul (SAW)Tuzla (TZL)1 USD'den başlayan...
Kuzey Makedonyaİstanbul (SAW)Üsküp (SKP)1 USD'den başlayan...
Kosovaİstanbul (SAW)Priştine (PRN)1 USD'den başlayan...
Mısırİstanbul (SAW)Hurgada (HRG)1 USD'den başlayan...
Mısırİstanbul (SAW)Şarm-El Şeyh (SSH)1 USD'den başlayan...
Gürcistanİstanbul (SAW) / AnkaraTiflis (TBS)9 EUR'dan başlayan...
Almanyaİstanbul (SAW)Berlin, Hannover, Köln, Stuttgart9 USD'den başlayan...
Avusturyaİstanbul (SAW)Viyana (VIE)9 USD'den başlayan...
İsviçreİstanbul (SAW)Cenevre, Zürih, Basel9 USD'den başlayan...
Danimarkaİstanbul (SAW)Kopenhag (CPH)9 USD'den başlayan...
LübnanÇukurova / AnkaraBeyrut (BEY)9 USD'den başlayan...
ÜrdünAnkara (ESB)Amman (AMM)9 USD'den başlayan...
İsveçİstanbul (SAW)Stockholm (ARN)9 USD'den başlayan...
AzerbaycanAnkara (ESB)Bakü (GYD)10 USD'den başlayan...
Irakİstanbul (SAW)Süleymaniye (ISU)12 USD'den başlayan...
Arnavutlukİstanbul (SAW)Tiran14 USD'den başlayan...
Çek Cumhuriyetiİstanbul (SAW)Prag (PRG)19 USD'den başlayan...
ÜLKEKALKIŞVARIŞFİYAT
Azerbaycanİstanbul (SAW)Gence, Nahçıvan, Bakü18-19 USD'den başlayan...
Birleşik Krallıkİstanbul (SAW)Londra Stansted (STN)19 USD'den başlayan...
Almanyaİstanbul / AnkaraMünih, Düsseldorf, Frankfurt19-29 USD'den başlayan...
Macaristanİstanbul (SAW)Budapeşte (BUD)19 USD'den başlayan...
İspanyaAnkara (ESB)Madrid, Barselona19-29 USD'den başlayan...
Rusyaİstanbul / AnkaraMoskova (VKO)28-35 USD'den başlayan...
Hollandaİstanbul / AnkaraAmsterdam (AMS)29-49 USD'den başlayan...
İtalyaİstanbul (SAW)Roma, Bergamo29-39 USD'den başlayan...
Suudi Arabistanİstanbul / AnkaraRiyad, Dammam, Medine29-32 USD'den başlayan...
Irakİstanbul / AnkaraErbil, Bağdat24-39 USD'den başlayan...
Cezayirİstanbul (SAW)Cezayir (ALG)39 USD'den başlayan...
Fransaİstanbul / AnkaraLyon, Paris39-69 USD'den başlayan...
Sırbistanİst / Ank / İzmirBelgrad (BEG)49 USD'den başlayan...
Kırgızistanİstanbul / AnkaraBişkek (BSZ)55-58 USD'den başlayan...
B.A.E.İstanbul / AnkaraŞarjah, Dubai58-79 USD'den başlayan...
Suriyeİstanbul / AnkaraŞam, Halep47-78 USD'den başlayan...
KazakistanAnkara (ESB)Almatı, Astana79-89 USD'den başlayan...
ÖzbekistanAnkara (ESB)Taşkent (TAS)92 USD'den başlayan...