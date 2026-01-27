AJET'ten 9 Euro yurt dışı bilet kampanyası: Hangi tarihlerde ve ülkelerde geçerli olacak?

HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ?
|ÜLKE
|KALKIŞ
|VARIŞ
|FİYAT
|Bosna Hersek
|İstanbul (SAW)
|Saraybosna (SJJ)
|1 USD'den başlayan...
|Bosna Hersek
|İstanbul (SAW)
|Tuzla (TZL)
|1 USD'den başlayan...
|Kuzey Makedonya
|İstanbul (SAW)
|Üsküp (SKP)
|1 USD'den başlayan...
|Kosova
|İstanbul (SAW)
|Priştine (PRN)
|1 USD'den başlayan...
|Mısır
|İstanbul (SAW)
|Hurgada (HRG)
|1 USD'den başlayan...
|Mısır
|İstanbul (SAW)
|Şarm-El Şeyh (SSH)
|1 USD'den başlayan...
|Gürcistan
|İstanbul (SAW) / Ankara
|Tiflis (TBS)
|9 EUR'dan başlayan...
|Almanya
|İstanbul (SAW)
|Berlin, Hannover, Köln, Stuttgart
|9 USD'den başlayan...
|Avusturya
|İstanbul (SAW)
|Viyana (VIE)
|9 USD'den başlayan...
|İsviçre
|İstanbul (SAW)
|Cenevre, Zürih, Basel
|9 USD'den başlayan...
|Danimarka
|İstanbul (SAW)
|Kopenhag (CPH)
|9 USD'den başlayan...
|Lübnan
|Çukurova / Ankara
|Beyrut (BEY)
|9 USD'den başlayan...
|Ürdün
|Ankara (ESB)
|Amman (AMM)
|9 USD'den başlayan...
|İsveç
|İstanbul (SAW)
|Stockholm (ARN)
|9 USD'den başlayan...
|Azerbaycan
|Ankara (ESB)
|Bakü (GYD)
|10 USD'den başlayan...
|Irak
|İstanbul (SAW)
|Süleymaniye (ISU)
|12 USD'den başlayan...
|Arnavutluk
|İstanbul (SAW)
|Tiran
|14 USD'den başlayan...
|Çek Cumhuriyeti
|İstanbul (SAW)
|Prag (PRG)
|19 USD'den başlayan...