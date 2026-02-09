PODCAST CANLI YAYIN

AJET kabin memuru alımı başladı! Kadın-erkek için şartlar neler, başvuru nasıl yapılır?

AJet kabin memuru kadrosu için tecrübesiz personel alımı başlattı. Başvurularda 1991-2004 doğumlu olmak, lisans veya ilgili ön lisans mezunu olmak, en az 1 yıl iş deneyimini SGK dökümü ile belgelemek, iyi derecede İngilizce bilmek ve İstanbul Anadolu Yakası'nda ikamet etmek şartları aranıyor. Kadın adaylar için 160-180 cm, erkek adaylar için 170-190 cm boy aralığı ve uygun boy-kilo oranı kriteri bulunurken alımlar yalnızca İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı üssü için yapılacak.

Havacılık sektöründe kariyer hedefleyen adaylar için açıklanan ilan kapsamında boy-kilo kriterlerinden eğitim şartlarına kadar birçok detay netleşti. Alımların yalnızca İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) üssü için yapılacağı bildirildi.

AJET'TEN KARİYER FIRSATI VURGUSU

AJet, başvuru yapacak adayların yeniliklere açık, motivasyonu yüksek ve ekip çalışmasına yatkın olmasını öncelikli kriterler arasında gösteriyor.

Şirket tarafından yayımlanan iş ilanının 3 Şubat tarihinde erişime açıldığı öğrenildi. Ancak başvuruların hangi tarihe kadar devam edeceğine dair resmi bir bilgi paylaşılmadı.

BAŞVURU İÇİN ARANAN GENEL NİTELİKLER

📌İlana göre adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Başvuru yapacak kişilerin 1 Ocak 1991 ile 31 Aralık 2004 tarihleri arasında doğmuş olması şart koşuluyor. Adayların İstanbul Anadolu Yakası'nda ikamet etmesi veya edebilecek durumda olması da aranan kriterler arasında yer alıyor.

📌Eğitim şartı olarak en az lisans mezuniyeti aranırken, Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri veya Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ön lisans mezunları da başvuru yapabiliyor. Ayrıca adayların en az 1 yıl iş deneyimini SGK hizmet dökümü ile belgeleyebilmesi gerekiyor.

📌İngilizce bilgisi başvuru için zorunlu tutulurken, ikinci yabancı dil bilgisi ise avantaj sağlıyor.

BOY-KİLO VE FİZİKSEL UYGUNLUK ŞARTLARI

Kabin memuru adayları için belirlenen fiziksel kriterlerde kadınlar için 160-180 cm, erkekler için170-190 cm boy aralığı şartı bulunuyor. Adayların ayrıca uygun boy-kilo oranına sahip olması gerekiyor.

Üniforma giyildiğinde görünür bölgelerde dövme, piercing ya da kalıcı yara, yanık veya leke bulunmaması da başvuru koşulları arasında yer alıyor. Şirket, üniforma kurallarına uymayan adayların süreç hangi aşamada olursa olsun değerlendirme dışı bırakılacağını belirtiyor.

DİSİPLİN VE SİCİL ŞARTLARI

Başvuru yapacak adayların adli sicil ve adli sicil arşiv kaydının temiz olması gerekiyor. Daha önce THY veya iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılan adaylar başvuru yapamıyor. Ayrıca geçmiş iş deneyimlerinde devamsızlık veya disiplin ihlali nedeniyle işten ayrılan adayların başvuruları kabul edilmiyor.

THY ve iştirak şirketlerinde halihazırda çalışan adayların ise en az 3 yıl kıdem şartını sağlaması gerekiyor.

İŞ TANIMI VE GÖREV SORUMLULUKLARI

Kabin memurlarının görevleri arasında uçuş operasyonlarının şirket politika ve hedeflerine uygun yürütülmesine katkı sağlamak yer alıyor. Uçuş sırasında kabin güvenliği ve emniyetinden sorumlu olacak ekipler, yolcu taleplerini karşılayarak yolcu memnuniyetini sağlamakla yükümlü olacak.

SAĞLIK RAPORU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan adaylardan, işe giriş aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezlerinden uçuşa uygunluk raporu talep edilecek.

İşe giriş muayenesi sırasında işyeri hekimleri gerekli görülmesi halinde ek tetkik isteyebilecek. Sağlık geçmişiyle ilgili eksik veya yanlış beyanda bulunan adayların süreçten çıkarılabileceği belirtildi.

BAŞVURULARDA SORUMLULUK ADAYDA OLACAK

Şirket, adayların ilan kriterlerini dikkatle inceleyerek başvuru yapması gerektiğini vurguladı. Şartları karşılamayan ya da yanlış bilgi veren adayların başvurularının geçersiz sayılacağı ifade edildi.

