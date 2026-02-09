AJET kabin memuru alımı başladı! Kadın-erkek için şartlar neler, başvuru nasıl yapılır?

DİSİPLİN VE SİCİL ŞARTLARI

Başvuru yapacak adayların adli sicil ve adli sicil arşiv kaydının temiz olması gerekiyor. Daha önce THY veya iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılan adaylar başvuru yapamıyor. Ayrıca geçmiş iş deneyimlerinde devamsızlık veya disiplin ihlali nedeniyle işten ayrılan adayların başvuruları kabul edilmiyor.

THY ve iştirak şirketlerinde halihazırda çalışan adayların ise en az 3 yıl kıdem şartını sağlaması gerekiyor.