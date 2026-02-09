AJET kabin memuru alımı başladı! Kadın-erkek için şartlar neler, başvuru nasıl yapılır?
AJet kabin memuru kadrosu için tecrübesiz personel alımı başlattı. Başvurularda 1991-2004 doğumlu olmak, lisans veya ilgili ön lisans mezunu olmak, en az 1 yıl iş deneyimini SGK dökümü ile belgelemek, iyi derecede İngilizce bilmek ve İstanbul Anadolu Yakası'nda ikamet etmek şartları aranıyor. Kadın adaylar için 160-180 cm, erkek adaylar için 170-190 cm boy aralığı ve uygun boy-kilo oranı kriteri bulunurken alımlar yalnızca İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı üssü için yapılacak.
