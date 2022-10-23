Ailelere PTT’den 850 TL ödeme! e-Devlet Kapısı üzerinden başvurmak yeterli! TCKN 2,4,6,8 olanlar dikkat! Kartlara otomatik yatacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ailelere birçok anlamda destek ödemesi yapılıyor. Aile Bakanlığı tarafından dar gelirli ailelere 850-1250 TL arası ödeme yapıldığı ifade edildi. Ayrıca aile destek yardımı için detaylar da paylaşıldı. İşte merak edilenler!