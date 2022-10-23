Ailelere PTT'den 850 TL ödeme! e-Devlet Kapısı üzerinden başvurmak yeterli! TCKN 2,4,6,8 olanlar dikkat! Kartlara otomatik yatacak!
Devlet tarafından ailelere birçok alanda destek ödemesi yapılıyor. Özellikle Aile Bakanlığı tarafından dar gelirli, maddi durumu yetersiz vatandaşlara yardımlar sağlanıyor. Bunlardan biri de aile destek ödemeleri. Program dahilinde yeni ödeme tutarlarının da yükseltildiği açıklanmıştı. Buna göre yeni ödeme tutarı 850 TL ile 1250 TL arasında yükseltildiği belirtildi. Peki, kimler yararlanacak? İşte detaylar haberimizde!
23.10.2022 13:21 - Son Güncelleme: 23.10.2022 13:21
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ailelere birçok anlamda destek ödemesi yapılıyor. Aile Bakanlığı tarafından dar gelirli ailelere 850-1250 TL arası ödeme yapıldığı ifade edildi. Ayrıca aile destek yardımı için detaylar da paylaşıldı. İşte merak edilenler!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen Aile Destek Programı hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Yanık, ekim ayı aile destek yardımı ödeme tarihini duyurdu. Başvurusu onaylananlar aile destek ödemelerini hesaplarından alabilecekler. Peki, aile destek yardımı ne zaman yatırılacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.