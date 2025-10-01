Aile ve Gençlik Fonu başvuru ekranı açıldı! Faizsiz evlilik kredisi ne kadar oldu, başvuru nasıl yapılır? Şartlar ve geri ödeme planı

e-Devlet Üzerinden Başvuru

Başvurular, e-Devlet kapısı üzerinden veya "https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/" adresinden yapılabiliyor. Göktaş, bugüne kadar Türkiye genelinde 158 bin 488 çiftin fona başvurduğunu, 117 bin 184 çiftin evlilik ve danışmanlık hizmetinden yararlandığını, 59 bin 54 çiftin ise kredi kullanım hakkı kazandığını açıkladı.

