Aile ve Gençlik Fonu başvuru ekranı açıldı! Faizsiz evlilik kredisi ne kadar oldu, başvuru nasıl yapılır? Şartlar ve geri ödeme planı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, genç çiftlere yönelik Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki evlilik kredisi için başvuruların bugün itibarıyla başladığını duyurdu. Bakan Göktaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni düzenlemenin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı. Peki evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? İşte merak edilenler!

2026 yılı ocak ayından itibaren uygulanacak düzenlemeye göre, 18-25 yaş arasındaki çiftlere 250 bin lira kredi imkanı sağlanacak. 26-29 yaş grubundaki çiftler ise 200 bin lira kredi desteğinden yararlanabilecek.

Bakan Göktaş, bu adımla hem gençlerin yuva kurma sürecinde desteklenmesini hem de aile kurumunun güçlendirilmesini hedeflediklerini belirtti.

Gelir Şartı Güncellendi

Fon kapsamında gelir kriterlerinde de esnetmeye gidildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, son 6 aylık gelir değerlendirmesinde aranan sınır asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkarıldı. Böylece daha fazla genç çiftin destekten yararlanması amaçlanıyor.

Çocuk Sahibi Olanlara Geri Ödeme Kolaylığı

Krediden yararlanan çiftler için çocuk sahibi olmaları halinde geri ödeme koşulları da kolaylaştırıldı. 48 ay içinde dünyaya gelen her çocuk için kredi ödemeleri 12 ay ertelenecek.

Bu uygulamanın genç çiftlerin aile kurma yolculuğuna önemli katkı sağlaması bekleniyor.

e-Devlet Üzerinden Başvuru

Başvurular, e-Devlet kapısı üzerinden veya "https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/" adresinden yapılabiliyor. Göktaş, bugüne kadar Türkiye genelinde 158 bin 488 çiftin fona başvurduğunu, 117 bin 184 çiftin evlilik ve danışmanlık hizmetinden yararlandığını, 59 bin 54 çiftin ise kredi kullanım hakkı kazandığını açıkladı.

"81 İlde Gençlerin Yanındayız"

Bakan Göktaş, yeni düzenlemeyle birlikte fonun kapsamının genişletildiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"81 ilimizde daha fazla genç çifte ulaşarak yuva kurma süreçlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz."