Aile destek ÖDEMELERİ OCAK 2023 TAKVİMİ || 65 yaş, engelli, çocuk, işsiz herkese yatıyor! 4.936 TL'ye yükseldi! Yeni zamlı sosyal yardım paraları...
2023 aile destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyor. Yeni yılda asgari ücrete gelen zam sonrası sosyal yardım ödemeleri de güncellendi. 2023 65 yaş aylığı, engelli aylığı, engelli yakını aylığı, SED ödemeleri, hasta aylığı ve birçok sosyal yardım ödemesinde rakamlar güncellendi. İşte 2023 aile destek ödemesinin yapılacağı tarih ve yeni zamlı sosyal yardımlar...
65 YAŞINI AŞANLAR
Sosyal güvencesi olmayan yaşlıların yardımına 65 yaş aylığı yetişiyor. 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşların kimlik belgesiyle başvurarak yararlanabildiği bu aylığın tutarı, memur maaş katsayısı 4387 gösterge rakamıyla çarpılarak ve yüzde 5 ek ödeme ilave edilerek hesaplanıyor. Memur maaş katsayısının yüzde 30 artmasıyla aylığın tutarı bin 536 liradan bin 997 liraya çıkıyor. Bu destekten yararlanmak için bakılan kişi başı gelir sınırı da yeni asgari ücretle yükseldi. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başına düşen gelir artık 2 bin 835 lira 50 kuruşun altındaysa bu desteğe başvurulabiliyor.
EVDE YAKININA BAKANLAR
Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 3 bin 336 lira tutarındaki evde bakım desteği de memur maaş katsayısındaki artışın yansımasıyla Şubat'tan itibaren 4 bin 336 lira olarak ödenmeye başlanacak. Bu destekten yararlanmak da asgari ücretteki artışla kolaylaştı. Hane içinde kişi başı gelirin artık 3 bin 666 lira yerine 5 bin 771 lira 20 kuruştan az olması gerekiyor.
ENGELLİLER
Memur maaş katsayısındaki yüzde 30 artışla yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 226 liradan bin 594 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da bin 840 liradan 2 bin 392 liraya yükseliyor. Bu aylıktan da artık hane içinde kişi başına düşen geliri 2 bin 835 liradan az olanlar yararlanacak.