Aile Bakanlığı'ndan 3 bin 336 TL ödeme! Ayın 25'inde PTT üzerinden hesaplara yatacak! 6 ay ile 30 ay arasında veriliyor! TC kimlik yeterli...
Devlet tarafından birçok alanda destek ödeneği yapılıyor. 2022'de artan devlet yardımlarından biri de kronik hastalık yardımı olarak biliniyor. Hasta olan kişi veya hastaya bakmakla yükümlü kişiler bu yardımdan yararlanıyor. Ödemeler 6 ay ile 30 ay arasında PTT üzerinden hesaplara yatıyor. Peki, bu destekten kimler yararlanır? İşte detaylar!
Aile Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerden biri de Tübverküloz hastalarına yönelik yardımdır. PTT tarafından ödenen 3.336 TL için başvurular alınmaya başladı. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Soru 1: Psiko-Sosyal Ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz Ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı nedir?
Tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeniyle psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan hastaların öz bakım ihtiyaçları ve fiziki ortamlarının iyileştirilmesi için geliştirilen, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik (SYDT) Fonu ile finanse edilen bir yardım programıdır.
Soru 2: Bu yardım programından kimler faydalanabilir?
Bu yardım programından, Türk vatandaşı olup 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen, Tüberküloz ve SSPE hastalığından muzdarip kişiler faydalanabilir.