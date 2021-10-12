AFAD personel alımı 2021! AFAD 1.749 personel alımı başvuru şartları neler? İşte başvuru tarihi...

AFAD'ın açık kadrolarına sözleşmeli toplam 1.749 personel alımı yapılacak. İş arayan vatandaşlar AFAD'ın işçi alımı ilanıyla birlikte heyecanlandı. 2021 yılında AFAD'ın bünyesine 183 destek personeli, 61 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 avukat, 7 diğer sağlık personeli, 7 teknisyen, 5 veteriner hekim, 61 sosyal çalışmacı, 146 mühendis, 175 büro personeli, 1101 arama ve kurtarma teknisyeni olmak üzere toplamda 1749 personel alınacak. Başvuru yapacak adaylarda askerliğini yapmış olmak, herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak gibi şartlar yer alıyor. İşte 2021 AFAD personel alımı başvuru şartları neler? AFAD işçi alımı başvuruları ne zaman? Nasıl başvuru yapılır? sorularının detaylı yanıtları...