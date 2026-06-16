Adım adım 'Vatandaşlık Maaşı' rehberi: GETAD sistemine dair merak edilen 7 soru 7 cevap
Kamuoyunda "Vatandaşlık Maaşı" olarak da bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) için geri sayım başladı. Teknik çalışmalarda son viraja girilen yeni sosyal destek modelinin detaylarını köşesine taşıyan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, düşük gelirli hanelerin gelirini devletin tamamlayacağını ve her bölgenin ihtiyacına göre (kira, gıda, ısınma) farklı paketler sunulacağını belirtti. İlk etapta pilot illerde uygulanacak GETAD başvuru şartları ve gelir sınırı yasal düzenlemenin ardından e-Devlet üzerinden erişime açılacak.
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