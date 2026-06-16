Adım adım 'Vatandaşlık Maaşı' rehberi: GETAD sistemine dair merak edilen 7 soru 7 cevap

DESTEKLER BÖLGESEL İHTİYAÇLARA GÖRE ŞEKİLLENECEK

GETAD kapsamında verilecek yardımların tek tip olması yerine bölgesel ihtiyaçlara göre belirlenmesi hedefleniyor. Bu nedenle şehir, ilçe ve mahalle bazında kapsamlı analizler yürütülüyor.

Yapılan değerlendirmelerde kira giderleri, gıda ihtiyacı, enerji tüketimi ve iklim koşulları gibi kriterler dikkate alınıyor. Özellikle kış şartlarının ağır geçtiği bölgelerde ısınma desteğinin ön plana çıkması bekleniyor.

Kira yükünün yüksek olduğu bölgelerde ise kira yardımı modellerinin uygulanması planlanıyor. Böylece her bölgenin ihtiyaçlarına göre farklı destek paketleri oluşturulabilecek.