Adana'nın Feke ve Kozan ilçelerinde sedir mantarı arıyorlar! Sedir mantarının kilosu ne kadar?
Adana'nın Feke ve Kozan ilçelerinde katran ağacı dibinde yılın sadece sonbahar ayında yağışlardan sonra görülen sedir mantarı köylülerin ek gelir kaynağı oldu. Sedir mantarı Güney Kore ve Japonya'ya ihraç ediliyor. Sedir mantarını toplamak için ise 1300 rakımlı Toros Dağları'nın eteklerinde bütün gün çalışıyorlar. Peki sedir mantarının nedir ve sedir mantarının kilosu ne kadar? İşte detaylar...
09.11.2020 23:04
- Son Güncelleme: 09.11.2020 23:07
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