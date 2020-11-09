Adana'nın Feke ve Kozan ilçelerinde sedir mantarı arıyorlar! Sedir mantarının kilosu ne kadar?

Sedir mantarı Güney Kore ve Japonya'ya ihraç ediliyor. Sedir mantarını toplamak için ise 1300 rakımlı Toros Dağları'nın eteklerinde bütün gün çalışıyorlar. Peki sedir mantarının nedir ve sedir mantarının kilosu ne kadar? İşte detaylar...