Haberler Galeri Ekonomi Adana'nın Feke ve Kozan ilçelerinde sedir mantarı arıyorlar! Sedir mantarının kilosu ne kadar?

Adana'nın Feke ve Kozan ilçelerinde sedir mantarı arıyorlar! Sedir mantarının kilosu ne kadar?

Adana'nın Feke ve Kozan ilçelerinde katran ağacı dibinde yılın sadece sonbahar ayında yağışlardan sonra görülen sedir mantarı köylülerin ek gelir kaynağı oldu. Sedir mantarı Güney Kore ve Japonya'ya ihraç ediliyor. Sedir mantarını toplamak için ise 1300 rakımlı Toros Dağları'nın eteklerinde bütün gün çalışıyorlar. Peki sedir mantarının nedir ve sedir mantarının kilosu ne kadar? İşte detaylar...

09.11.2020 23:04 - Son Güncelleme: 09.11.2020 23:07
Adana'nın Feke ve Kozan ilçelerinde sedir mantarı arıyorlar! Sedir mantarının kilosu ne kadar?

Adana'nın Feke ve Kozan ilçelerinde katran ağacı dibinde yılın sadece sonbahar ayında yağışlardan sonra görülen sedir mantarı köylülerin ek gelir kaynağı oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Adana'nın Feke ve Kozan ilçelerinde sedir mantarı arıyorlar! Sedir mantarının kilosu ne kadar?

Sedir mantarı Güney Kore ve Japonya'ya ihraç ediliyor. Sedir mantarını toplamak için ise 1300 rakımlı Toros Dağları'nın eteklerinde bütün gün çalışıyorlar. Peki sedir mantarının nedir ve sedir mantarının kilosu ne kadar? İşte detaylar...

Adana'nın Feke ve Kozan ilçelerinde sedir mantarı arıyorlar! Sedir mantarının kilosu ne kadar?

SEDİR MANTARININ KİLOSU NE KADAR?
Kilosu 80 ila 100 TL arasında alıcı bulan sedir mantarı Adana'daki fabrikalar aracılığı ile Japonya ve Güney Kore'ye ihraç ediliyor.

Adana'nın Feke ve Kozan ilçelerinde sedir mantarı arıyorlar! Sedir mantarının kilosu ne kadar?

Her yıl sonbahar ayında görülen yağışların ardından orman köylülerinin 'beyaz altın'ı olan lezzeti ve vitamin değeriyle bilinen sedir mantarı için Kozan Ticaret Odası, coğrafi işaret başvurusu yaptı.

Adana'nın Feke ve Kozan ilçelerinde sedir mantarı arıyorlar! Sedir mantarının kilosu ne kadar?

Bölgedeki 35 köyün geliri olan sedir mantarı için köylüler, bölgede görülen yağışların ardından günün ilk ışıklarında sedir mantarı bulmak için ormana akın ediyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Merakla beklenen istatistik belli oldu! İşte borcuna en sadık olan il
Merakla beklenen istatistik belli oldu! İşte borcuna en sadık olan il