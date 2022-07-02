Adana Ceyhan’da değeri 1 milyar dolar olan petrol bulundu! Tarla sahibinin ilginç hikayesi: Rüyasında gördü buldu

"PETROLÜ BULDUĞU YILDA BENİ CİDDİYE ALMADILAR"

Petrolü bulduktan sonra ki süreci anlatan Cengiz Buhur, "O yıllardaki tanıdık milletvekillerine defalarca söylememe rağmen beni hiç ciddiye almadılar. Petrol dediğim benden uzak gittiler. Yakından tanıdığım bir milletvekili bir konuşma sırasında ayağı kalktım 'petrol' derken bana 'otur' dedi. Ben bunun peşini yine de bırakmadım, her platformda gündeme getirdim. Yüzlerce defa sözlü dilekçede bulunarak petrol olduğunu söyledim" ifadelerini aktardı.

Son olarak Cengiz Buhur, "2020 yılında bir arkadaşımın eniştesinin enerji bakanlığında çalıştığını duydum. Bu konuyu gündeme getirdim, bir görüştüreyim seni dedi. Görüştük benden izin istedi. Ben de dedim ki izin veririm ama arkası yine bunun fiyasko çıkar. Yok korkma dedi, direk sayın cumhurbaşkanımıza bağlıyız. Cumhurbaşkanımızın bu konuda kesin emri var, nerede böyle bir rezerv bulursanız, üzerine gidin ve çıkartın diye talimatı var dedi. Ben de izin verdim ve başladılar. Geçen de Cumhurbaşkanımızı açıkladığı gibi petrol bulundu, şuanda da çalışmalar devam ediyor ve arkasının da geleceğine inanıyorum" dedi.