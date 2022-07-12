A101'de bu hafta neler var? 100'lüsü 26 TL! Yeni haftaya girdik A101 12 Temmuz aktüel kataloğu yayımlandı! İşte İNDİRİMLİ ürünler tam liste...
Yeni hafta geldi A101'in yeni aktüel ürünleri belli oldu. Kurban Bayramı devam ederken zincir marketlerin güncel fiyat listesi merak konusu oldu. Özellikle A101'de bu hafta nelerin indirime girdiği araştırılıyor. Vatandaşlar uygun fiyatlı ürünleri almak için öncelikle aktüel kataloğu göz gezdirmek istiyor. Bu noktada A101'de bu hafta neler var? A101 11 Temmuz aktüel kataloğu yayımlandı mı soruları internet arama motorlarında sıkça araştırılıyor. A101'de bu hafta 100'lüsü 26 TL! İşte İNDİRİMLİ ürünler tam liste...
12.07.2022 09:45 - Son Güncelleme: 12.07.2022 09:46
A101'in yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Kurban Bayramı'nı idrak ettiğimiz şu günlerde A101 zincir marketlerinin güncel kataloğu dikkat çekti. Bu hafta haftanın yıldızlı ürünlerinde gıdadan temizlik ürünlerinde, elektronik aletlerden züccaciyeye türlü türlü ürünlerde indirimler göze çarptı. Soft Bingo Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L 54,90'dan 42,90'a, Doğuş Çay Demlik Poşet Karadeniz 100'lü 44,95'ten 26,95'e düştü. İşte 11 Temmuz 2022 A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste...