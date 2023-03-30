A101'de bu hafta araba var! 119.990 TL'ye satışa girdi, motor gücü 2.0 kw! ücretsiz teslim 30 + 2 yıl garanti! A101 30 Mart aktüel ürünler kataloğu!
A101'in yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Katalogda özellikle elektrikli araç dikkat çekti. Hem taksit, hem 30 gün içinde ücretsiz teslim imkanı elektrikli arabaya ilgiyi arttırdı. Sadece bu haftaya özel 119.990 TL'ye satışa girdi. Motor gücü, menzili, azami hızı gibi tüm detay özelliklerine de katalogda yer verildi. Üstelik 2 yıl garantisi de cabası. İşte A101 30 Mart 2023 güncel katalog...
30.03.2023 15:51 - Son Güncelleme: 30.03.2023 15:51
A101 30 MART 2023 | A101 aktüel ürünler kataloğu şimdi satışta. Mart ayının son indirimleri az evvel duyuruldu. Bu hafta teknoloji ürünler, beyaz eşya, elektrikli ev aletleri, elektrikli el aletleri, cep telefonları, elektrikli bisiklet, çok amaçlı ev eşyaları, tekstil ve giyim ürünleri, züccaciye ve mutfak ürünleri, ev tekstili ve kışlık giyim ürünleri indirimli fiyatlarıyla tüm A101 mağazalarında satılıyor. İşte A101 30 Mart indirimleri...