A101’de bu hafta araba var! 119.990 TL’ye satışa girdi, motor gücü 2.0 kw! ücretsiz teslim 30 + 2 yıl garanti! A101 30 Mart aktüel ürünler kataloğu!

A101 30 MART 2023 | A101 aktüel ürünler kataloğu şimdi satışta. Mart ayının son indirimleri az evvel duyuruldu. Bu hafta teknoloji ürünler, beyaz eşya, elektrikli ev aletleri, elektrikli el aletleri, cep telefonları, elektrikli bisiklet, çok amaçlı ev eşyaları, tekstil ve giyim ürünleri, züccaciye ve mutfak ürünleri, ev tekstili ve kışlık giyim ürünleri indirimli fiyatlarıyla tüm A101 mağazalarında satılıyor. İşte A101 30 Mart indirimleri...