RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 💥A101'de %55'e ulaşan indirim yelpazesi! Sıvı yağ, tuvalet kâğıdı, bebek bezi... 11,90 TL'nin altına düştü! Es geçilmeyecek fırsatları duyan koşa koşa geldi!

💥A101'de %55'e ulaşan indirim yelpazesi! Sıvı yağ, tuvalet kâğıdı, bebek bezi... 11,90 TL'nin altına düştü! Es geçilmeyecek fırsatları duyan koşa koşa geldi!

Geliştirdiği indirimli ürün kampanyaları ile vatandaşın yanında olduğunu her fırsatta hissettiren A101, yeni haftanın aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Gıdadan kişisel bakım ve hijyen ürünlerine pek çok ürün, yarı fiyatına satışa çıkarıldı. İşte A101 indirimlerine ilişkin haberin ayrıntıları...

takvim.com.tr
06.04.2022 22:55 - Son Güncelleme: 06.04.2022 22:55
💥A101’de %55’e ulaşan indirim yelpazesi! Sıvı yağ, tuvalet kâğıdı, bebek bezi... 11,90 TL’nin altına düştü! Es geçilmeyecek fırsatları duyan koşa koşa geldi!

A101'de fiyatlar yarıya kadar indirildi: Sıvı yağ, tuvalet kâğıdı... Yeni haftaya girildi, A101'in aktüel kataloğu güncellendi

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen zincir marketlerinden biri olan A101, yeni haftaya girilmesi ile birlikte aktüel ürün kataloğunu yayınladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
💥A101’de %55’e ulaşan indirim yelpazesi! Sıvı yağ, tuvalet kâğıdı, bebek bezi... 11,90 TL’nin altına düştü! Es geçilmeyecek fırsatları duyan koşa koşa geldi!

Market, 8 Nisan tarihine kadar geçerli olan indirim ürünlerini, Haftanın Yıldızları kataloğu aracılığı ile duyurdu.

💥A101’de %55’e ulaşan indirim yelpazesi! Sıvı yağ, tuvalet kâğıdı, bebek bezi... 11,90 TL’nin altına düştü! Es geçilmeyecek fırsatları duyan koşa koşa geldi!

Katalogda tereyağı, sosis, kaymak, tuvalet kâğıdı, kişisel bakım ürünleri ve daha pek çok ürünün fiyatının nerede ise yarıya düştüğü görüldü.

💥A101’de %55’e ulaşan indirim yelpazesi! Sıvı yağ, tuvalet kâğıdı, bebek bezi... 11,90 TL’nin altına düştü! Es geçilmeyecek fırsatları duyan koşa koşa geldi!

A101 Haftanın Yıldızları Gıda İndirimleri

A101, 8 Nisan'a kadar geçerli olan gıda ürünleri indirimini şu fiyatlar aracılığı ile duyurdu:

📌850 g Altın Bal Çiçek Balı: 42 TL yerine 22,40 TL
📌Doğuş 100'lü Karadeniz Demlik Poşet Çay: 27,45 TL yerine 14,95 TL

💥A101’de %55’e ulaşan indirim yelpazesi! Sıvı yağ, tuvalet kâğıdı, bebek bezi... 11,90 TL’nin altına düştü! Es geçilmeyecek fırsatları duyan koşa koşa geldi!

📌1 kg Yayla Osmancık Pirinç: 21,95 TL yerine 12,95 TL

📌280 g Beşler Piliç Kokteyl Sosis: 14,75 TL yerine 12,90 TL

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