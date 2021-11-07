A101 hafta sonu indirimleri belli oldu! 7 Kasım’da başladı kapanın elinde kalacak! 20 TL’nin altına düştü! Et, yağ, tuvalet kağıdı, çay, yoğurt...

A101 hafta sonu indirimleri belli oldu. 7 Kasım'da başladı kapanın elinde kalacak. A101'de bu hafta sonu bir çok ürün 20 TL'nin altına düştü. A101 hafta sonu aktüel ürünler kataloğunun yayınlanmasıyla vatandaşlar mağazalara akın etmeye başladı. Bugün tuvalet kağıdı, şampuan, süt, yağ, salça, yoğurt, et ürünlerinde efsane indirimler yapıldı! Haberimizde bugünkü aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilirsiniz. 7 Kasım'da başlayan indirimler 12 Kasım'da sona erecek. İşte A101 aktüel ürünler listesi....