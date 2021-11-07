A101 hafta sonu indirimleri belli oldu! 7 Kasım'da başladı kapanın elinde kalacak! 20 TL'nin altına düştü! Et, yağ, tuvalet kağıdı, çay, yoğurt...
A101'de hafta sonu indirimleri belli oldu. Bugün mutfak ihtiyaçlarında efsane indirimler yapıldı. Milyonlarca kişi hafta sonunun gelmesiyle en çok indirim yapan zincir marketleri araştırıyor. A101 bu hafta diğer marketlere fark attı. Vatandaşlar 7 Kasım 2021 Pazar günü kendilerine en yakın A101 mağazalarına giderek katalogda yer alan ürünleri indirimli fiyatlarıyla alabilir. Peki bu hafta hangi ürünler indirimde? İşte 7 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste!
07.11.2021 09:31
- Son Güncelleme: 07.11.2021 09:31
A101 hafta sonu indirimleri belli oldu. 7 Kasım'da başladı kapanın elinde kalacak. A101'de bu hafta sonu bir çok ürün 20 TL'nin altına düştü. A101 hafta sonu aktüel ürünler kataloğunun yayınlanmasıyla vatandaşlar mağazalara akın etmeye başladı. Bugün tuvalet kağıdı, şampuan, süt, yağ, salça, yoğurt, et ürünlerinde efsane indirimler yapıldı! Haberimizde bugünkü aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilirsiniz. 7 Kasım'da başlayan indirimler 12 Kasım'da sona erecek. İşte A101 aktüel ürünler listesi....