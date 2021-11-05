A101 çıldırdı! 10 TL ve üzerinde alışveriş yapanlara büyük sürpriz! Herkese 44 TL'ye size ise 16 TL'ye verilecek! Bedavadan biraz pahalı!
A101 satışa koyacağı yeni indirimli ürünlerini duyurdu. Zincir marketin pek çok üründe ağızları açık bırakan indirimler yaptığı öğrenildi. 101 yayınladığı bu yepyeni afişi ile vatandaşları sevinçten havalara uçurdu. Bu kapsamda A101 mağazalarından 10 TL ve üzerinde alışveriş yapanlar 43 lira 90 kuruştan satılan ıslak havluyu 16,95 TL'e alabilecek. Hijyenik pedler de 29,90'dan 14,95' e düştü. Aynı şekilde et ve süt ürünlerinde muhteşem indirimler yapıldı. Bunların yanı sıra A101 teknolojik ürünleri ile de göz kapaştırıyor. Elektronik ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar aktüel ürünler kataloğunda yer aldı. İşte A101 aktül ürünler kataloğu tam liste!
05.11.2021 11:48
- Son Güncelleme: 05.11.2021 11:48
A101 market resmen çıldırdı! Neredeyse bedavaya verecek! 10 TL ve üzerinde alışveriş yapanlara büyük sürpriz yapıldı! Bedavadan biraz pahalı bu ürünleri kaçırmamak için A101 aktüel ürünler kataloğunu inceleyin. Her hafta farklı ürünlerde indirim yapan zincir marketleri bu haftaki aktüel ürünler kataloğu ile yine şaşırtmayı başardı. Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda yok yok. Mutfak ihtiyaçlarından elektronik ürünlere pek çok indirimli ürün raflardaki yerini aldı. İşte mağazaya uğramadan bakmanız gereken aktüel ürünler kataloğu...