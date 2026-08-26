A101, BİM ve ŞOK indirimli kırtasiye ürünleri 2026

Okul hazırlıkları hız kazanırken velilerin bütçesini koruyacak kırtasiye fırsatları da gündeme geldi. A101, BİM ve ŞOK, yeni aktüel ürün kataloglarında öğrencilerin ihtiyaç duyabileceği çok sayıda kırtasiye ürününü satışa sunuyor. Defter, kalem, boya seti ve okul çantası gibi ürünlerdeki kampanyalar, alışverişini tamamlamak isteyenlerin ilgisini çekiyor. İşte A101, BİM ve ŞOK'un kırtasiye ürünleri ve fiyatları…