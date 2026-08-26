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A101, BİM, ŞOK kırtasiye ürünleri kataloğu 2026: Defter, kalem ve çanta fiyatları ne kadar?

Okulların açılmasına sayılı günler kala veliler ve öğrenciler kırtasiye alışverişine hız verirken, A101, BİM ve ŞOK kampanyalı ürünleriyle dikkat çekiyor. Defterden kaleme, boya setinden okul çantasına kadar pek çok kırtasiye ürünü raflarda yerini alırken, uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenler aktüel kataloglardaki fırsatları araştırıyor. İşte güncel kırtasiye ürünleri fiyat listesi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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A101, BİM ve ŞOK indirimli kırtasiye ürünleri 2026

Okul hazırlıkları hız kazanırken velilerin bütçesini koruyacak kırtasiye fırsatları da gündeme geldi. A101, BİM ve ŞOK, yeni aktüel ürün kataloglarında öğrencilerin ihtiyaç duyabileceği çok sayıda kırtasiye ürününü satışa sunuyor. Defter, kalem, boya seti ve okul çantası gibi ürünlerdeki kampanyalar, alışverişini tamamlamak isteyenlerin ilgisini çekiyor. İşte A101, BİM ve ŞOK'un kırtasiye ürünleri ve fiyatları…

ŞOK’un 2026 kırtasiye kataloğunda matara ve çalışma masası fiyatları

ŞOK KIRTASİYE ÜRÜNLERİ KATALOĞU 2026

Ürün
Fiyat
TantiTone Çelik Termos Çeşitleri
₺550 adet
Lisanslı Tritan Matara (500 ml)
₺225 adet
Barbie / Hot Wheels Lisanslı Beslenme Kutusu
₺100 adet
Figürlü Tayyare Matara (550 ml)
₺599 adet
Figürlü Şapkalı Matara (1100 ml)
₺550 adet
Teddy Ayıcık Şekilli Matara (1000 ml)
₺299 adet
Soft Touch Çift Renk Matara (750 ml)
₺199 adet
Beslenme Kabı (1250 ml)
₺150 adet
Desenli Beslenme Kutusu
₺50 adet
Desenli Pipetli Su Şişesi (700 ml)
₺125 adet
Desenli Pipetli Su Şişesi (500 ml)
₺100 adet
Desenli Matara (750 ml)
₺75 adet
Beş Raflı Kitaplık
₺1.750
Çalışma Koltuğu
₺2.750
Bölmeli Çalışma Masası
₺1.990
Faber-Castell ürünleri ŞOK’ta uygun fiyatlarla satışta
Ürün
Fiyat
Sevimli Delgeç
₺59,95 adet
Kalemli Kazımalı Siyah Defter
₺49,95
Figürlü Şekilli Hesap Makinesi
₺149 adet
Yapışkanlı Not Kağıdı
₺39,95 adet
Renkli Ataş Seti
₺39,95 adet
Renkli Not Kağıdı (50 Yaprak)
₺9,99 adet
Yapışkanlı Not Defteri Seti
₺99,95 adet
Rulo Fon Kartonu 10'lu (48x68 cm)
₺64,95
A4 Elişi Kağıdı 10'lu
₺14,95
Pensan Tükenmez Kalem 6'lı
₺49,95
Renkli Hesap Makinesi
₺179 adet
Renkli Zımba Seti
₺39,95 adet
Ofis Makası
₺34,95
Mas Beyaz Tutkal (90 g)
₺19,95
Mas Metal Masaüstü Kalemlik
₺27,95
Flüt
₺39,95 adet
Faber-Castell Econ Mekanik Versatil Kalem (0.7 mm)
₺119
Faber-Castell Sınav Silgisi 3'lü
₺49,95
Faber-Castell Triclick Soft Touch Spring Versatil Kalem & Uç Seti (0.7 mm)
₺119
Faber-Castell Super Fine Kalem Ucu 3'lü (0.7 mm)
₺69,95
Faber-Castell Oyun Hamuru 4'lü
₺129
Faber-Castell Desenli Kurşun Kalem 6'lı
₺99,95 adet
Faber-Castell Kalem & Silgi Seti 6 Parça
₺99,95 adet
Faber-Castell Kırmızı Kopya Kalemi 4'lü
₺74,95
Faber-Castell Renkli Tükenmez Kalem 5'li
₺119
Faber-Castell Stick Yapıştırıcı 2'li (10 g)
₺74,95
Faber-Castell Keçeli Kalem Seti 12'li
₺149
Kurşun kalem, silgi ve boya kalemlerinde dikkat çeken fiyatlar
Ürün
Fiyat
Kırmızı Kalem 6'lı
₺24,95
Mavi Sınav Silgisi 2'li
₺11,95
Silgi 6'lı
₺19,95 adet
Hazneli Kalemtıraş Çift Bölmeli
₺6,99 adet
Mercanlı Kurşun Kalem 10'lu
₺39,95 adet
Figürlü Yumurtlayan Kalem
₺14,95
Versatil Kalem Ucu 60'lı
₺14,95
Tahta Silgisi
₺14,95
Tahta Kalemi 3'lü
₺29,95
Versatil Kalem (0.7 mm)
₺34,95 adet
Metalik Sulu Boya 12'li
₺59,95
Sulu Boya Fırça Seti 4'lü
₺34,95
Boya Paleti
₺12,95
Pastel Boya 12'li
₺24,95
Kuru Boya 24'lü
₺109
Keçeli Kalem 12'li
₺99,95
Simli / Neon Jel Kalem 5'li
₺69,95 adet
Tükenmez Kalem 8'li
₺34,95
Fosforlu Kalem 4'lü
₺49,95
Ders Programlı Etiket 24'lü
₺9,99
Desenli Etiket
₺7,99 adet
Sekreterlik
₺49,95 adet
Baskılı Çıtçıtlı Dosya
₺11,95 adet
Körüklü Dosya 7 Bölmeli
₺74,95 adet
İsim Etiketi 42'li
₺4,99
Dekoratif Sticker
₺29,95 adet
Yapışkanlı Hazır Kitap Kabı 5'li
₺12,95
Yapışkanlı Hazır Defter Kabı 5'li
₺14,95
Rulo Kap (40x150 cm)
₺7,99 adet
Stick Yapıştırıcı 3'lü (21 g)
₺24,95
Şerit Silici
₺14,95 adet
3'lü Bant
₺14,95
Şekilli defterler ve yapışkanlı notluk setleri kampanyada
Ürün
Fiyat
Şekilli Not Defteri (96 Yaprak)
₺99,95 adet
Pinli Eğlenceli Kapaklı Defter (80 Yaprak)
₺219 adet
Pinli Mini Not Defteri (50 Yaprak)
₺49,95 adet
Şekilli Ödev Defteri (60 Yaprak)
₺49,95 adet
Manyetik Kapaklı Yapışkanlı Notluk Seti
₺149 adet
Defterli Sekreterlik Seti
₺119 adet
Desenli Sekreterlik
₺99,95 adet
Figürlü Yapışkanlı Notluk Seti
₺79,95 adet
Eğlenceli Figürlü Yapışkanlı Not Kağıdı
₺29,95 adet
Simli Yapışkanlı Not Kağıdı
₺29,95 adet
Puzzle Sticker Seti
₺99,95 adet
Lisanslı Ders Programlı Okul Etiketi 24'lü
₺24,95 adet
Fermuarlı Dosya Orta Boy
₺44,95 adet
Fermuarlı Dosya Büyük Boy
₺59,95 adet
Simli Fosforlu Kalem Seti 3'lü
₺99,95 adet
Figürlü Mini Keçeli Kalem Seti 6'lı
₺69,95 adet
Diamond Keçeli Kalem Seti 4'lü
₺149
Kalem Çantalı Kırtasiye Seti 6 Parça
₺179
Tekli Fosforlu Kalem
₺24,95 adet
Desenli Koruma Kapaklı Makas
₺29,95 adet
Figürlü Makas
₺39,95 adet
Gokidy Oyun Hamuru 4'lü
₺69,95
Pinli defterler ve fermuarlı dosyalarda öğrenci fırsatları
Ürün
Fiyat
Şekilli Not Defteri (96 Yaprak)
₺99,95 adet
Pinli Eğlenceli Kapaklı Defter (80 Yaprak)
₺219 adet
Pinli Mini Not Defteri (50 Yaprak)
₺49,95 adet
Şekilli Ödev Defteri (60 Yaprak)
₺49,95 adet
Manyetik Kapaklı Yapışkanlı Notluk Seti
₺149 adet
Defterli Sekreterlik Seti
₺119 adet
Desenli Sekreterlik
₺99,95 adet
Figürlü Yapışkanlı Notluk Seti
₺79,95 adet
Eğlenceli Figürlü Yapışkanlı Not Kağıdı
₺29,95 adet
Simli Yapışkanlı Not Kağıdı
₺29,95 adet
Puzzle Sticker Seti
₺99,95 adet
Lisanslı Ders Programlı Okul Etiketi 24'lü
₺24,95 adet
Fermuarlı Dosya Orta Boy
₺44,95 adet
Fermuarlı Dosya Büyük Boy
₺59,95 adet
Simli Fosforlu Kalem Seti 3'lü
₺99,95 adet
Figürlü Mini Keçeli Kalem Seti 6'lı
₺69,95 adet
Diamond Keçeli Kalem Seti 4'lü
₺149
Kalem Çantalı Kırtasiye Seti 6 Parça
₺179
Tekli Fosforlu Kalem
₺24,95 adet
Desenli Koruma Kapaklı Makas
₺29,95 adet
Figürlü Makas
₺39,95 adet
Gokidy Oyun Hamuru 4'lü
₺69,95
Figürlü kalem çantası ve pelüş defterlerde çocuklara özel tasarımlar
Ürün
Fiyat
1. Mini Kurabiye Figürlü Silgi Seti
₺24,95 adet
2. Figürlü Not Defteri (80 Yaprak)
₺79,95 adet
3. Pelüş Aksesuarlı Not Defteri (96 Yaprak)
₺99,95 adet
4. Figürlü Kalem Çantası
₺199
5. Top Figürlü Silgi 6'lı
₺49,95 adet
6. Top Figürlü Kalemtıraş
₺34,95 adet
7. Figürlü Silgili Kalemtıraş
₺49,95 adet
8. Figürlü Silikon Jel Kalem
₺59,95 adet
9. Aksesuarlı Pelüş Yumurtlayan Kalem
₺79,95 adet
10. Kurdeleli Pelüş Defter (80 Yaprak)
₺219 adet
11. Pelüş Figürlü Fermuar Bölmeli Defter (64 Yaprak)
₺219 adet
12. Pelüş Figürlü Defter (80 Yaprak)
₺219 adet
13. Ponpon Aksesuarlı Pelüş Kalem Çantası
₺199 adet
14. Figürlü Versatil Kalem (0.7 mm)
₺24,95 adet
15. Üçgen Versatil Kalem (0.7 mm)
₺29,95 adet
16. Degrade Versatil Kalem (0.7 mm)
₺39,95 adet
17. Figürlü Versatil Kalem 2'li (0.7 mm)
₺99,95 adet
18. Meyve Desenli Silgi
₺17,95 adet
19. Sürgülü Silgili Kalemtıraş
₺29,95 adet
20. Arkadan Basmalı Figürlü Silgi
₺29,95 adet
21. Eğlenceli Figürlü Silgili Kalemtıraş
₺44,95 adet
22. Eğlenceli Elektronik Kalemtıraş
₺249 adet
Meteksan ve Lector defterlerinde geniş ürün yelpazesi
Ürün
Fiyat
Meteksan A5 Dikişli 40 Yaprak PP Kapak Defter
₺11,95 adet
Meteksan A5 Dikişli 60 Yaprak PP Kapak Defter
₺14,95 adet
Meteksan A4 30 Yaprak Karton Kapak Müzik Defteri
₺17,95 adet
Meteksan A4 Dikişli 40 Yaprak PP Kapak Defter
₺23,95 adet
Meteksan A4 Dikişli 60 Yaprak PP Kapak Defter
₺27,95 adet
Meteksan A4 Dikişli 80 Yaprak PP Kapak Defter
₺34,95 adet
Meteksan Spiralli 20 Yaprak Karton Kapaklı Resim Defteri (25x35 cm)
₺29,95 adet
Meteksan A4 Spiralli 72 Yaprak PP Kapak Defter
₺36,95 adet
Meteksan A4 Spiralli 96 Yaprak PP Kapak Defter
₺39,95 adet
Meteksan A4 Spiralli 120 Yaprak PP Kapak Defter
₺59,95 adet
Meteksan A4 Spiralli 120 Yaprak 3+1 PP Kapak Defter
₺79,95 adet
Meteksan 13x21 Dikişli 80 Yaprak Lastikli Sert Kapaklı Defter
₺44,95 adet
Meteksan 12x17 Dikişli 80 Yaprak Suni Deri Bloknot
₺79,95 adet
Lector A6 Spiralli 50 Yaprak PP Kapak Not Defteri
₺19,95 adet
Meteksan 17x24 Spiralli 100 Yaprak Sert Kapak Defter
₺69,95 adet
Lisanslı 30 Yaprak Resim Defteri (22,5x31 cm)
₺24,95 adet
Lisanslı A6 Spiralli 50 Yaprak Karton Kapak Defter
₺24,95 adet
Lisanslı A6 Spiralli 48 Yaprak Karton Kapak Defter
₺24,95 adet
Lisanslı matara ve beslenme kutularında okul başlangıcı indirimi
Ürün
Fiyat
1. TantiTone Çelik Termos Çeşitleri
₺550 adet
2. Lisanslı Tritan Matara (500 ml)
₺225 adet
3. Lisanslı Beslenme Kutusu
₺100 adet
4. Figürlü Tayyare Matara (550 ml)
₺599 adet
5. Figürlü Şapkalı Matara (1100 ml)
₺550 adet
6. Teddy Ayıcık Şekilli Matara (1000 ml)
₺299 adet
7. Soft Touch Çift Renk Matara (750 ml)
₺199 adet
8. Beslenme Kabı (1250 ml)
₺150 adet
9. Desenli Beslenme Kutusu
₺50 adet
10. Desenli Pipetli Su Şişesi (700 ml)
₺125 adet
11. Desenli Pipetli Su Şişesi (500 ml)
₺100 adet
12. Desenli Matara (750 ml)
₺75 adet
13. Beş Raflı Kitaplık
₺1.750
14. Çalışma Koltuğu
₺2.750
15. Bölmeli Çalışma Masası
₺1.990
Barbie ve Hot Wheels lisanslı okul çantası ve kırtasiye setleri
Ürün
Fiyat
1. Barbie / Hot Wheels Okul Sırt Çantası
₺899
2. Kalemlikli Kırtasiye Seti 5 Parça
₺199 adet
3. Kırtasiye Seti 4 Parça
₺119 adet
4. Kırtasiye Seti 5 Parça
₺199 adet
5. Kalem Çantası (Barbie / Hot Wheels)
₺199 adet
6. Çift Bölmeli Kalem Çantası
₺199
7. Hello Kitty Kurşun Kalem Seti 5 Parça
₺119
8. Gabby's Dollhouse Kurşun Kalem Seti 5 Parça
₺119
9. Sonic Silgi & Kalemtıraş Seti
₺79,95
10. Sonic Kurşun Kalem Seti 5 Parça
₺119
11. Hello Kitty Hologramlı Çıtçıtlı Dosya
₺29,95 adet
12. Silgi & Kalemtıraş Seti
₺79,95
13. Sonic Versatil Kalem Seti 3 Parça
₺89,95 adet
14. Sonic Hologramlı Çıtçıtlı Dosya
₺29,95 adet
15. Çift Gözlü Kalem Çantası
₺139 adet
16. Tek Gözlü Kalem Çantası
₺69,95 adet
17. Eğlenceli Kalem Çantası
₺169 adet
18. Casual Sırt Çantası
₺599 adet
19. Vital Charm Sırt Çantası
₺899 adet
20. Kendin Boya Sırt Çantası (5 Renkli Boyama Kalem Seti Hediye)
₺349 adet
HP yazıcı ve fotokopi kağıdından dosya çeşitlerine kadar ofis malzemeleri

BİM KIRTASİYE ÜRÜNLERİ KATALOĞU 2026

Ürün
Fiyat
HP Smart Tank 581 AIO Tanklı Yazıcı
₺7.450
Avansas Fotokopi Kağıdı ~80 g
₺115
Studi Renkli A4 Fotokopi Kağıdı
₺39
Fon Kartonu (~50x70 cm)
₺57,50 adet
Renkli Eva
₺25 adet
Renkli Simli Yapışkanlı Eva
₺35 adet
Renkli Elişi Kağıdı
₺12,50 adet
Şeffaf Dosya
₺65 adet
A4 Sunum Dosyası
₺55
8 Bölmeli A4 Evrak/Ödev Dosyası
₺69
A4 Desenli Çıtçıtlı Zarf Dosya
₺10 adet
Fermuarlı ve Üstten Çıtçıtlı A4 Zarf Dosya Çeşitleri
₺20
A4 Tasarım Dosya Çeşitleri
₺25
A4 Kedi Figürlü 8 Bölmeli Dosya
₺49
Şeffaf Simli Mini Dosya
₺39
A4 Fermuarlı Organizer Dosya
₺99
Pullu Simli Fermuarlı A4 Şeffaf Dosya
₺54,50
Stick Yapıştırıcı 21 g x 3 adet
₺19,50
Tekli Figürlü Stick Yapıştırıcı
₺15
Sıvı Yapıştırıcı ~50 ml
₺9
Öğrenci Makası
₺13,50 adet
Koruma Kapaklı Figürlü Öğrenci Makası
₺34,50
Maket Bıçağı
₺39
Bant
₺12,75
Eğlenceli Bant Kesici ve Renkli Bant Seti
₺99
Yaldızlı ve Simli Bant Seti
₺29
Renkli/Desenli Bant Seti
₺29
Ponpon-Şönil-Oynargöz Seti
₺149
Eğlenceli Damga Seti
₺69
Figürlü Zımba
₺69
Mantar Pano (~30x40 cm)
₺59
Renkli Hesap Makinesi
₺139
Sekreterlik
₺39
Tekli Şerit Silici
₺12,50
Figürlü Eğlenceli Şerit Silici
₺19,50
Esnek Kırılmaz Cetvel 30 cm
₺12,50
Esnek Kırılmaz Çizim Seti
₺29
Pergel Seti
₺42,50
Şekilli Ataşlar
₺39,50
Renkli Klips ve Ataşlar
₺59
Renkli Ataş
₺10
Abaküs
₺69
Sayı Çubuğu ve Fasulye Seti
₺39
Çift Taraflı Yazı Tahtası
₺25
Şeffaf Rulo Kaplama Kağıdı (~40x200 cm)
₺7
Hazır Yapışkanlı Kitap Kabı
₺9,75
Hazır A4 Yapışkanlı Defter Kabı
₺10,75
İnkılâp Coğrafya Atlası Çeşitleri
₺39
İnkılâp Sözlük Çeşitleri
₺79
Studi markasından keçeli kalem ve fosforlu kalem seçenekleri
Ürün
Fiyat
Studi Beyaz Tahta Kalemi (3'lü)
21 ₺
Studi İnce Uçlu Keçeli Kalem (12'li)
119 ₺
Studi Simli Fosforlu Kalem (8'li)
119 ₺
Çiçekler Fosforlu Kalem (4'lü)
119 ₺
Çift Taraflı Pati Fosforlu Kalem (4'lü)
59 ₺
Çift Taraflı Keçeli Kalem (4'lü)
59 ₺
Tekli Simli Fosforlu Kalem
20 ₺
Tekli Fosforlu Kalem
14 ₺
Versatil Kalem Seti
24,50 ₺
Pati Eğlenceli Versatil Kalem
19,50 ₺
Figürlü Versatil Kalem
39 ₺
Figürlü Geçmeli Kurşun Kalem
12,50 ₺
Eğlenceli Tükenmez Kalem
49 ₺
Renkli Tükenmez Kalem (8'li)
49 ₺
Tükenmez Kalem (6'lı)
22,50 ₺
Renkli Simli Jel Kalem (6'lı)
40 ₺
Jel Kalem (3'lü)
54,50 ₺
Neon Renkli Jel Kalem (6'lı)
40 ₺
Trend Tükenmez Kalem
39 ₺
Kedi Figürlü Eğlenceli Tükenmez Kalem
29 ₺
Figürlü Not Tutucu
69 ₺
Sınav Silgisi (2'li)
10 ₺
Silgi (4'lü)
10 ₺
Eğlenceli Figürlü Silgi
15 ₺
Şeffaf/Desenli Silgi
12,50 ₺
Versatil Kalem Ucu (3'lü)
15 ₺
Figürlü Kalemtıraşlı Silgi
15 ₺
Figürlü Kalemtıraşlı Silgi (Farklı Çeşit)
39 ₺
Çevirmeli Hazneli Büyük Kalemtıraş
129 ₺
Figürlü Kalemtıraş
19 ₺
Hazneli Kalemtıraş
6,50 ₺
Figürlü Kurşun Kalem Başlığı (3'lü)
25 ₺
Eğlenceli Sticker Çeşitleri
39 ₺
Şeffaf Yapışkanlı Not Kağıdı
20 ₺
Figürlü Yapışkanlı Not Kağıdı
25 ₺
Yapışkanlı Kağıt
8 ₺
Karma Yapışkanlı Not Kağıdı
20 ₺
Yapışkanlı Not Kağıdı Seti
25 ₺
Eğlenceli Not Kağıdı Setleri
20 ₺
Lisanslı Sticker ve Okul Etiketi
15 ₺
Okul Etiketi (24'lü)
7 ₺
İsim Etiketi
4,50 ₺
A4 ve A5 defter çeşitlerinde spiralli ve dikişli modeller
Ürün
Fiyat
A6 Spiralli 96 Yaprak Not Defteri
15 ₺
A6 Dikişli 64 Yaprak Lisanslı Not Defteri
12,50 ₺
A6 Spiralli 96 Yaprak Lisanslı Not Defteri
20 ₺
A4 Dikişli 30 Yaprak Müzik Defteri
15 ₺
A5 Dikişli 40 Yaprak PP Kapak Defter
10 ₺
~13x21 Dikişli 40 Yaprak Karton Kapak Lisanslı Defter
25 ₺
A5 Dikişli Çizgili 40 Yaprak PP Kapak Güzel Yazı Defteri
13,50 ₺
A5 Dikişli 60 Yaprak PP Kapak Defter
12,50 ₺
A5 Spiralli 72 Yaprak Karton Kapak Bloknote
45 ₺
A5 Spiralli 96 Yaprak PP Kapak Defter
22,50 ₺
A4 Dikişli 40 Yaprak PP Kapak Güzel Yazı Defteri
25 ₺
A4 Dikişli 40 Yaprak PP Kapak Defter
20 ₺
A4 Dikişli 60 Yaprak PP Kapak Defter
22,75 ₺
A4 Spiralli 72 Yaprak PP Kapak Defter
31,50 ₺
A4 Dikişli 80 Yaprak PP Kapak Defter
29,50 ₺
A4 Spiralli 96 Yaprak PP Kapak Defter
34,50 ₺
A4 Spiralli 120 Yaprak PP Kapak Defter
49,50 ₺
A4 Spiralli 120 Yaprak 3+1 PP Kapak Defter
59 ₺
A4 Spiralli 150 Yaprak 4+1 PP Kapak Defter
74,50 ₺
A4 Spiralli 200 Yaprak 5 Kapaklı Defter
109 ₺
~13x21 Dikişli 80 Yaprak Lastikli Sert Kapaklı Defter
40 ₺
~17x24 Spiralli 110 Yaprak Sert Kapaklı Defter
59 ₺
A4 Spiralli 120 Yaprak Sert Kapaklı Defter
73 ₺
A4 Spiralli 120 Yaprak Sert Kapaklı Bloknot
73 ₺
Pelüş ve Eğlenceli Kapaklı Defterler
159 ₺
Pelüş Defter ~18x13 cm
139 ₺
Pinli Eğlenceli Kapaklı Defter
169 ₺
Manyetik Kapaklı Yapışkanlı Notluk Seti
129 ₺
A5 Sekreterlik ve Not Defteri Seti
99 ₺
Yapışkanlı Not Defteri Seti
59 ₺
Play-Doh oyun hamuru ve boya kalemlerinde çocuklara özel ürünler
Ürün
Fiyat
Play-Doh Oyun Hamuru ~448 g
89 ₺
Play-Doh Kuru Boya (12'li)
89 ₺
Play-Doh Keçeli Kalem (12'li)
109 ₺
Play-Doh Pastel Boya (12'li)
89 ₺
Play-Doh Büyük Boy Sulu Boya (12 Renk)
89 ₺
Studi Mercanlı Kurşun Kalem (10'lu)
36,75 ₺
Studi Renkli Silgili Kurşun Kalem (6'lı)
35 ₺
Studi Kırmızı Başlık Kalemi (6'lı)
23 ₺
Studi Başlangıç Kalemi (2'li)
25 ₺
A4 Dikişli PP Kapak 40 Yaprak Resim Defteri
25 ₺
Spiralli Karton Kapak Resim Defteri ~25x35 cm (25 Yaprak)
29,50 ₺
Spiralli Karton Kapak Resim Defteri ~35x50 cm (25 Yaprak)
47,50 ₺
Studi Kuru Boya Kalemi (24'lü)
89 ₺
Studi Kuru Boya Kalemi (12'li)
55 ₺
Studi Sulu Boya (12 Renk)
20 ₺
Metalik Sulu Boya (36 Renk)
49 ₺
Gümüş Çerçeveli Yaldızlı Fosforlu Kalem (8'li)
169 ₺
Metalik/Renk Geçişli Kuru Boya (12'li)
199 ₺
Çift Uçlu Çift Renkli Akrilik Kalem (24 Renk)
199 ₺
Studi Pastel Boya (12'li)
19 ₺
Keçeli Boya Kalemi (6'lı)
49 ₺
Jumbo Keçeli Kalem (12'li)
119 ₺
Jumbo Yıkanabilir Keçeli Kalem (12'li)
129 ₺
Parmak Boyası (6'lı)
39 ₺
Oyun Hamuru ~400 g (4'lü)
44 ₺
4'lü Resim Kalemi (2B, 3B, 5B, HB)
29 ₺
Sulu Boya Fırçası No: 3-5-8
25 ₺
Boya Paleti
12 ₺
Sulu Boya Kabı
17,50 ₺
Minecraft ve Sonic lisanslı okul çantası kampanyası
Ürün
Fiyat
Kırtasiye Seti (4'lü)
89 ₺
Geçmeli Silgi ve Kalem Seti
49 ₺
Versatil Kalem Seti
69 ₺
Versatil Kalem 0.7 mm
39 ₺
Hazneli Kalemtıraş
25 ₺
A4 Çıtçıtlı Dosya
25 ₺
Kalem Başlığı (3'lü)
69 ₺
Kurşun Kalem Seti (5'li)
59 ₺
Çantalı Silgi (4'lü)
59 ₺
Minecraft Okul Çantası
499 ₺
Minecraft Termal Beslenme Çantası
299 ₺
Minecraft Kırtasiye Seti (5'li)
159 ₺
Minecraft Kırtasiye Seti
169 ₺
Minecraft Kalem Kutu
129 ₺
Sonic / My Melody / Cinnamoroll Lisanslı Okul Çantası
699 ₺
Lisanslı Figürlü Matara ~500 ml
179 ₺
Lisanslı Beslenme Kabı
69 ₺
Studi Sevimli Kediler Not Defteri
39 ₺
Studi Sevimli Kediler Klips (6'lı)
79 ₺
Studi Sevimli Kediler Yapışkanlı Not Kağıdı
35 ₺
Studi Sevimli Kediler Cetvel
29 ₺
Studi Sevimli Kediler Silgi
25 ₺
Studi Sevimli Kediler Tükenmez Kalem
49 ₺
Studi Sevimli Kediler Kalemtıraş
25 ₺
Studi Sevimli Kediler Çöp Kovası
149 ₺
rOtring Sınav Silgisi (3'lü)
33 ₺
rOtring Silgi (4'lü)
45 ₺
rOtring Kalem Ucu 0.7 (5'li)
49 ₺
rOtring Renkli Gövdeli Kurşun Kalem (4'lü)
45 ₺
rOtring Öğrenci Seti (4'lü)
39 ₺
rOtring Başlık Kalemi (4'lü)
49 ₺
rOtring Visuopak Versatil Kalem
55 ₺
rOtring Retro Tikky Versatil Kalem Seti
159 ₺
Edding e-161 Tahta Kalemi (2'li)
59 ₺
Edding e-144 Asetat Kalemi (2'li)
79 ₺
Pritt Stick Yapıştırıcı - 2x22 g
89 ₺
Pritt Beyaz Tutkal - 150 g
69 ₺
North Pacific ve Motzi okul çantalarında yeni sezon modelleri
Ürün
Fiyat
Motzi Anaokulu Çantası
399 ₺
North Pacific Anaokulu Çantası
399 ₺
North Pacific İlkokul Çantası
449 ₺
Motzi Sırt Çantası
399 ₺
Hilal Okul Sırt Çantası
499 ₺
North Pacific Yetişkin Okul Çantası
429 ₺
Motzi Yetişkin Sırt Çantası
479 ₺
Vans Sırt Çantası
1.590 ₺
Kappa Sırt Çantası
699 ₺
Studi Pelüş Kalem Kutu
169 ₺
Studi Çift Gözlü Kalem Kutu
95 ₺
Studi Kalem Kutu
69 ₺
Studi Eğlenceli Kalem Kutu
149 ₺
Studi Eğlenceli Büyük Kalem Kutu
299 ₺
Studi Eğlenceli Dikey Kalem Kutu
229 ₺
Studi Masaüstü Metal Kalemlik
21,50 ₺
Studi Masaüstü Figürlü Kalemlik
57,50 ₺
Studi Masaüstü Çekmeceli Organizer-Kalemlik
159 ₺
Studi Alüminyum Matara ~600 ml
139 ₺
Studi Çelik Matara ~500 ml
149 ₺
Studi Tritan Matara ~530 ml
89 ₺
Studi Tritan Matara ~730 ml
109 ₺
Studi Beslenme Kabı
37,50 ₺
Studi 304 Çelik Yemek Kabı
249 ₺
Studi Şapka Matara ~600 ml
249 ₺
North Pacific Termal Isı Korumalı Beslenme Çantası
219 ₺
Motzi Çift Katlı Termal Isı Korumalı Beslenme Çantası
299 ₺
Disney ve Roboom lisanslı okul çantası ve kalem çantası çeşitleri

A101 KIRTASİYE ÜRÜNLERİ KATALOĞU 2026

Ürün
Fiyat
Disney Donut Kalem Çantası
129 ₺
Stitch Okul Çantası Pals Cute
999 ₺
Disney Beem Anaokulu Çantası
499 ₺
roboom Beem Anaokulu Çantası
379 ₺
roboom Pals Okul Çantası
799 ₺
roboom Wayne Sırt Çantası
579 ₺
roboom Linus Beslenmeli İlkokul Çantası
499 ₺
Disney Hanoid Çift Gözlü Kalem Çantası
169 ₺
Disney Art Çift Gözlü Kalem Çantası
199 ₺
Disney Hoop Kalem Çantası
159 ₺
Lisanslı Split Kalem Çantası
159 ₺
Disney Çocuk Para Çantası
349 ₺
Disney Art Beslenmeli İlkokul Çantası
499 ₺
Wido Lisanslı Beslenmeli İlkokul Çantası
499 ₺
Lisanslı Sırt Çantası
899 ₺
roboom Okul Çantası Classic
749 ₺
roboom Mars Okul Çantası
749 ₺
Pelüş Kalem Çantası
199 ₺
roboom Cube Kalem Çantası
109 ₺
Pelüş Kalem / Makyaj Çantası
199 ₺
roboom Kalem Çantası
139 ₺
roboom Benid Çift Gözlü Kalem Çantası
129 ₺
GIPTA fosforlu kalem ve MOPAK fotokopi kağıdı fırsatları
Ürün
Fiyat
GIPTA Fosforlu Kalem 6'lı
129 ₺
GIPTA Tavşan Figürlü Versatil Kalem Seti
65 ₺
MOPAK Copy Boss A4 Fotokopi Kağıdı
115 ₺
Taşlı Jel Kalem
79,50 ₺
Tavşan Başlıklı Geçmeli Kalem
79,50 ₺
Pelüş Ponponlu Versatil Kalem
69,50 ₺
Figür Başlıklı Kurşun Kalem
59,50 ₺
Taşlı Tükenmez Kalem
79,50 ₺
GIPTA 8 Renkli Kedi Figürlü Tükenmez Kalem
89,50 ₺
GIPTA Not Defteri Seti
145 ₺
GIPTA Hayvan Figürlü Fosforlu Kalem 6'lı
119 ₺
GIPTA Sürgülü Silgi
29,50 ₺
beststar Etiket 24'lü
7 ₺
beststar Cetvelli Kağıt Makası
12,50 ₺
beststar Esnek Kırılmaz Cetvel
10 ₺
beststar Esnek Kırılmaz Çizim Seti 4'lü
29 ₺
bee'star Ofis Makası
44,50 ₺
beststar Figürlü Masa Üstü Kalemlik
79,50 ₺
note101 Permanent Marker 2'li
59,50 ₺
Smart Kids Keçeli Kalem 12'li
79,50 ₺
Ti-Pai A4 Fotokopi Kağıdı (500 Yaprak)
169 ₺
NİHA Resimli Türkçe Sözlük
139 ₺
NİHA Türkçe Sözlük
78,50 ₺
beststar Alüminyum Matara 500 ml
119 ₺
beststar Çelik Matara 500 ml
149 ₺
note101 Koli Bandı
39,50 ₺
note101 Metal Kalemlik
21 ₺
Pinli defter ve yapışkanlı notluk setlerinde bee’star ürünleri
Ürün
Fiyat
bee'star Pinli Eğlenceli Defter
165 ₺
note101 Manyetik Kapaklı Yapışkanlı Notluk Seti
125 ₺
note101 Kırtasiye Bandı
4,50 ₺
note101 Sıvı Yapıştırıcı 50 ml
9 ₺
note101 Desenli Çıtçıtlı Dosya
10 ₺
note101 Zımba Seti
44,50 ₺
note101 Tahta Kalemi 3'lü
28,50 ₺
bee'star Yapışkanlı Not Kağıdı Seti
25 ₺
note101 Sunum Dosyası 40'lı
79,50 ₺
note101 Körüklü 13 Bölmeli Evrak Dosyası
109 ₺
bee'star Flüt
44,50 ₺
note101 Şerit Silici
12,50 ₺
note101 A4 Çıtçıtlı Dosya
9,50 ₺
note101 Mantar Pano
75 ₺
note101 Lüks Ataş Seti
75 ₺
beststar Pelüş ve Eğlenceli Kapaklı Defter
155 ₺
note101 Figürlü Stick Yapıştırıcı
14,50 ₺
note101 Simli Fermuarlı Dosya
52,50 ₺
bee'star Figürlü Yapışkanlı Not Kağıdı
20 ₺
bee'star Pelüş Defter Anahtarlık
109 ₺
note101 Figürlü Şerit Silici
19,50 ₺
note101 Stick Yapıştırıcı 21 g
7,50 ₺
note101 Neon Yapışkanlı Not Kağıdı
7,50 ₺
note101 A4 Renkli Fotokopi Kağıdı
38,50 ₺
bee'star Rulo Fon Kartonu 50x70 cm
57,50 ₺
note101 Bant Kesici + 5 Renkli Bant
75 ₺
bee'star Eğlenceli Bant Kesici ve Renkli Bant Seti
99 ₺
Kuru boya ve pastel boya setlerinde bee’star kampanyası
Ürün
Fiyat
bee'star Kuru Boya 12'li
49,50 ₺
bee'star Renkli Hesap Makinesi
129 ₺
bee'star Parmak Boyası 6'lı
39 ₺
note101 Tükenmez Kalem 4'lü
19,50 ₺
bee'star Kırmızı Kalem 4'lü
18,50 ₺
bee'star Kurşun Kalem 5'li
28,50 ₺
bee'star Jumbo Kuru Boya 12'li
169 ₺
bee'star Kuru Boya 24'lü
99,50 ₺
bee'star Kalem Ucu 0.7 mm
13,50 ₺
bee'star Hazneli Kalemtıraş Çift Bölmeli
6 ₺
bee'star Figürlü Şeffaf Silgi
12,50 ₺
note101 Fosforlu Kalem 4'lü
55 ₺
note101 Basmalı Fosforlu Kalem
14 ₺
bee'star Pastel Boya 12'li
18,50 ₺
note101 Fineliner Kalem 10'lu
99,50 ₺
bee'star Figürlü Keçeli Kalem 12'li
159 ₺
note101 Renkli Tükenmez Kalem 4'lü
22,50 ₺
bee'star Işıklı Figürlü Çift Taraflı Kalem
89,50 ₺
bee'star Figürlü Eğlenceli Tükenmez Kalem
55 ₺
note101 Tekli Simli Fosforlu Kalem
20 ₺
bee'star Çevirmeli Pastel Boya 12'li
79,50 ₺
bee'star Renkli Silgi 10'lu
25 ₺
bee'star Sulu Boya 12'li
19,50 ₺
bee'star Renkli Metal Pergel
24,50 ₺
bee'star Çevirmeli Hazneli Büyük Kalemtıraş
129 ₺
bee'star Metalik / Simli Sulu Boya 12'li
39,50 ₺
bee'star Metal Pergel Seti
42,50 ₺
Jumbo kuru boya ve figürlü keçeli kalemlerde öğrenci indirimi
Ürün
Fiyat
bee'star Kuru Boya 12'li
49,50 ₺
bee'star Renkli Hesap Makinesi
129 ₺
bee'star Parmak Boyası 6'lı
39 ₺
note101 Tükenmez Kalem 4'lü
19,50 ₺
bee'star Kırmızı Kalem 4'lü
18,50 ₺
bee'star Kurşun Kalem 5'li
28,50 ₺
bee'star Jumbo Kuru Boya 12'li
169 ₺
bee'star Kuru Boya 24'lü
99,50 ₺
bee'star Kalem Ucu 0.7 mm
13,50 ₺
bee'star Hazneli Kalemtıraş Çift Bölmeli
6 ₺
bee'star Figürlü Şeffaf Silgi
12,50 ₺
note101 Fosforlu Kalem 4'lü
55 ₺
note101 Basmalı Fosforlu Kalem
14 ₺
bee'star Pastel Boya 12'li
18,50 ₺
note101 Fineliner Kalem 10'lu
99,50 ₺
bee'star Figürlü Keçeli Kalem 12'li
159 ₺
note101 Renkli Tükenmez Kalem 4'lü
22,50 ₺
bee'star Işıklı Figürlü Çift Taraflı Kalem
89,50 ₺
bee'star Figürlü Eğlenceli Tükenmez Kalem
55 ₺
note101 Tekli Simli Fosforlu Kalem
20 ₺
bee'star Çevirmeli Pastel Boya 12'li
79,50 ₺
bee'star Renkli Silgi 10'lu
25 ₺
bee'star Sulu Boya 12'li
19,50 ₺
bee'star Renkli Metal Pergel
24,50 ₺
bee'star Çevirmeli Hazneli Büyük Kalemtıraş
129 ₺
bee'star Metalik / Simli Sulu Boya 12'li
39,50 ₺
bee'star Metal Pergel Seti
42,50 ₺
rOtring ve FATİH marka kırtasiye ürünlerinde özel fiyatlar
Ürün
Fiyat
rOtring Tikky Neon Versatil Kalem Seti
155 ₺
FATİH Üçgen Jumbo Kuru Boya 12'li
249 ₺
FATİH Beyaz Tahta Kalemi Seti 3+1 Silgi Hediyeli
89,50 ₺
FATİH Yapıştırıcı Seti
99,50 ₺
FATİH Fosforlu Kalem Pastel/Neon 4'lü
119 ₺
FATİH Metal Kutulu Kuru Boya 12'li
125 ₺
FATİH Kırmızı Başlık Kalemi 4'lü
55 ₺
FATİH Silgili Tutamaçlı Kurşun Kalem 3'lü
55 ₺
FATİH Desenli Kurşun Kalem 4'lü
55 ₺
FATİH İlk Kalemim Jumbo Üçgen Başlangıç Kalemi 2'li
55 ₺
FATİH Keçeli Kalem 12'li
99,50 ₺
FATİH Öğrenci Seti 5'li
59,50 ₺
FATİH Versatil Kalem Seti
59,50 ₺
FATİH Pastel Boya 18'li
119 ₺
FATİH Jumbo Sulu Boya 12'li
109 ₺
FATİH Beyaz Silgi 5'li
49,50 ₺
FATİH Dereceli Resim Kalemi 4'lü
44,50 ₺
FATİH Çift Aşamalı Hazneli Kalemtıraş
29,50 ₺
FATİH Kalem Ucu 4'lü
39,50 ₺
FATİH Silgili Desenli Kurşun Kalem 2'li
25 ₺
FATİH Paletli Sulu Boya 12'li
55 ₺
FATİH Öğrenci Makası
35 ₺
FATİH Sınav Silgisi Mavi 2'li
20 ₺
FATİH Çantalı Boyama Seti 47 Parça
399 ₺
rOtring Roller Kalem
69,50 ₺
rOtring Kalem Ucu 3'lü
39,50 ₺
rOtring Visuclick Versatil Kalem + Jel Okul Seti
199 ₺
rOtring Visuclick Versatil Kalem Seti
175 ₺
GIPTA ve note101 defterlerinde spiralli ve dikişli seçenekler
Ürün
Fiyat
note101 15 Yapraklı Spiralli Resim Defteri 25x35 cm
19,50 ₺
note101 A4 80 Yapraklı Dikişli Plastik Kapaklı Defter
29,50 ₺
GIPTA A6 60 Yaprak Spiralli Karton Kapaklı Lisanslı Defter
17,50 ₺
GIPTA A6 120 Yaprak Dikişli Sert Kapaklı Defter
75 ₺
GIPTA B6 Yaprak Dikişli Sert Kapaklı Defter
99,50 ₺
GIPTA 60 Yaprak Spiralli Bristol Kapaklı Defter
55 ₺
GIPTA A7 80 Yapraklı Dikişli Yumuşak Kapaklı Defter
35 ₺
GIPTA A4 120 Yaprak 3+1 Spiralli Plastik Kapaklı Defter
39,50 ₺
GIPTA A5 100 Yapraklı Spiralli Plastik Kapaklı Bloknot
62,50 ₺
GIPTA A5 100 Yapraklı Not Defteri
25 ₺
note101 A5 40 Yapraklı Dikişli Plastik Kapaklı Defter
10 ₺
note101 140 Yaprak 1 Spiralli Sert Kapaklı Defter
139 ₺
HELLO KITTY / SONIC / BARBIE 15 Yaprak Spiralli Lisanslı Resim Defteri
39,50 ₺
note101 30 Yapraklı Tel Dikişli Plastik Kapaklı Resim Defteri
29,50 ₺
note101 A4 80 Yapraklı Spiralli Plastik Kapaklı Defter
33,50 ₺
note101 A4 72 Yapraklı Spiralli Plastik Kapaklı Defter
31,50 ₺
note101 A4 72 Yaprak Spiralli Karton Kapaklı Defter
31,50 ₺
note101 A4 96 Yaprak Spiralli Karton Kapak Defter
34,50 ₺
note101 A4 60 Yapraklı Dikişli Plastik Kapaklı Defter
22,75 ₺
note101 A4 60 Yapraklı Dikişli Karton Kapaklı Defter
22,75 ₺
note101 120 Yapraklı Spiralli Plastik Kapaklı Defter
55 ₺
note101 A4 150 Yaprak 4+1 Konulu Spiralli Plastik Kapaklı Defter
74,50 ₺
note101 A4 120 Yaprak 3+1 Konulu Spiralli Karton Kapaklı Defter
59 ₺
note101 A5 60 Yaprak Dikişli Plastik Kapaklı Defter
12,50 ₺
note101 A4 96 Yaprak Spiralli Plastik Kapaklı Defter
34,50 ₺
note101 A4 30 Yaprak Tel Dikişli Karton Kapaklı Müzik Defteri
15 ₺

(Haberin fotoğrafları A101, ŞOK, BİM marketlerin resmi sitelerinden alınmıştır.)

Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Ekonomi