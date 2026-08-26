A101, BİM ve ŞOK indirimli kırtasiye ürünleri 2026

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A6 Spiralli 96 Yaprak Not Defteri
15 ₺
A6 Dikişli 64 Yaprak Lisanslı Not Defteri
12,50 ₺
A6 Spiralli 96 Yaprak Lisanslı Not Defteri
20 ₺
A4 Dikişli 30 Yaprak Müzik Defteri
15 ₺
A5 Dikişli 40 Yaprak PP Kapak Defter
10 ₺
~13x21 Dikişli 40 Yaprak Karton Kapak Lisanslı Defter
25 ₺
A5 Dikişli Çizgili 40 Yaprak PP Kapak Güzel Yazı Defteri
13,50 ₺
A5 Dikişli 60 Yaprak PP Kapak Defter
12,50 ₺
A5 Spiralli 72 Yaprak Karton Kapak Bloknote
45 ₺
A5 Spiralli 96 Yaprak PP Kapak Defter
22,50 ₺
A4 Dikişli 40 Yaprak PP Kapak Güzel Yazı Defteri
25 ₺
A4 Dikişli 40 Yaprak PP Kapak Defter
20 ₺
A4 Dikişli 60 Yaprak PP Kapak Defter
22,75 ₺
A4 Spiralli 72 Yaprak PP Kapak Defter
31,50 ₺
A4 Dikişli 80 Yaprak PP Kapak Defter
29,50 ₺
A4 Spiralli 96 Yaprak PP Kapak Defter
34,50 ₺
A4 Spiralli 120 Yaprak PP Kapak Defter
49,50 ₺
A4 Spiralli 120 Yaprak 3+1 PP Kapak Defter
59 ₺
A4 Spiralli 150 Yaprak 4+1 PP Kapak Defter
74,50 ₺
A4 Spiralli 200 Yaprak 5 Kapaklı Defter
109 ₺
~13x21 Dikişli 80 Yaprak Lastikli Sert Kapaklı Defter
40 ₺
~17x24 Spiralli 110 Yaprak Sert Kapaklı Defter
59 ₺
A4 Spiralli 120 Yaprak Sert Kapaklı Defter
73 ₺
A4 Spiralli 120 Yaprak Sert Kapaklı Bloknot
73 ₺
Pelüş ve Eğlenceli Kapaklı Defterler
159 ₺
Pelüş Defter ~18x13 cm
139 ₺
Pinli Eğlenceli Kapaklı Defter
169 ₺
Manyetik Kapaklı Yapışkanlı Notluk Seti
129 ₺
A5 Sekreterlik ve Not Defteri Seti
99 ₺
Yapışkanlı Not Defteri Seti
59 ₺