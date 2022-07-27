A101, BİM, ŞOK aktüel ürünler kataloğu! 3 markette dev indirim başladı! Hafta sonu da devam edecek! Yağ, tuvalet kağıdı, et ve süt ürünleri, bakliyat...

A101, BİM, ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımda! 3 markette dev indirim yağmuru başladı. Kampanyanın hafta sonu da geçerli olacağı duyuruldu. Bu hafta A101, BİM, ŞOK marketlerinde giden güncel katalogdaki ürünler indirimli fiyatlarıyla bulabilecek. Elektronik eşyadan, bakliyat, yağ gibi gıda ürünlerine, teknolojik aletlerden züccaciyeye peş peşe kampanyalar uygulandı. Peki bu hafta A101, BİM, ŞOK marketlerinde neler var? İşte güncel aktüel ürünler kataloğu tam liste...