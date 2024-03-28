A101 aktüel ürünler kataloğunda bayram fırsatı1 A101 28,29,30,31 Mart İNDİRİMLİ fiyat listesi!! Kıyma 159 TL, kuşbaşı 169. TL, 2.5 L sıvı yağ 130 TL...

A101 Market, 28 Mart ile 4 Nisan 2024 tarihleri arasında geçerli olacak Mart ayının son kataloğunu müşterileriyle paylaştı. Bu katalog, birbirinden cazip fırsatlarla dolu. Özellikle yarın A101 mağazalarında satışa sunulacak olan Volta VS2 Elektrikli Moped, dikkatleri üzerine çekiyor. Bu elektrikli moped, sadece 27 bin 990 TL'lik bir fiyatla müşterilere sunulacak. İşte 28 Mart 2024 A101 kataloğu...