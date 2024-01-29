A101 aktüel ürünler kataloğu! 1 Şubat 2024 haftasına ÖZEL İNDİRİM! Çeyiz düzmek isteyenlere bulunmaz fırsat duyuruldu

1 Şubat tarihinde başlayacak olan A101 market indirimleri ile vatandaşlarına uygun fiyatlı alışveriş fırsatları sunmaya hazırlanıyor. A101, resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı yeni aktüel ürünler kataloğu ile tüketicilerin dikkatini çekiyor.
A101, 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni indirimli aktüel kataloğunu müşterileriyle buluşturdu. Bu hafta, evini güzelleştirmek, çeyizini tamamlamak veya mutfağını yenilemek isteyen alışveriş severler için pek çok fırsat sunan A101, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunarak müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor.
Cam Kapaklı Kare Borcam 2600 cc 179 TL
Dikdörtgen Borcam Tepsi 3800 cc 149 TL
Paşabahçe Frezya Kase 6'lı 109 TL
Paşabahçe Tatlı Kasesi 2'li 54,90 TL
Kiwi Mikrodalga Fırın 2.199 TL
Kiwi Çay Makinesi 599 TL
Kiwi Mug'lı Filtre Kahve Makinesi 549 TL
Kiwi Yumurta Pişirici 299 TL