A101 afişi 11 Eylül 2025: Bu hafta televizyon, motosiklet, kahve makinesi ve ev ürünleri satışta

A101'in en yeni aktüel afişi yayımlandı. 11 Eylül 2025 Perşembe günü geçerli olacak A101 Aldın Aldın kataloğu ile teknoloji, ev eşyaları ve mutfak ürünlerinden oluşan geniş yelpazede indirimler geliyor. Elektrikli araç şarj istasyonu 17.990 TL, espresso kahve makinesi 3.499 TL, kahve ve baharat öğütücü 649 TL, şarjlı çırpıcı 199 TL, 88 tuşlu çekiç aksiyonlu dijital piyano ise 11.599 TL'den satışa çıkacak.

Alışveriş tutkunlarının beklediği A101 afişi yayınlandı. 11 Eylül 2025 Perşembe günü satışa çıkacak ürünler arasında farklı kategorilerde cazip fırsatlar yer alıyor. Çok fonksiyonlu yazıcı 1.899 TL, 125 CC benzinli motosiklet 59.990 TL, mikrodalga fırın 3.599 TL, boyun masaj aleti 999 TL fiyatla satışa sunulacak. 5'li metal servis gereçleri, lisanslı beslenme kutusu, 6'lı porsiyonluk güveç ve çalışma masası gibi ürünler de katalogda yer aldı.

🎬 Elektronik & Teknoloji

  • 🖨️ Çok Fonksiyonlu Yazıcı 1.899 TL

  • 📺 65" UHD Android TV 25.999 TL

  • 📺 55" 4K UHD Android TV 16.999 TL

  • ⚡ 11kW Kablolu Elektrikli Araç Şarj İstasyonu 17.990 TL

  • 🏍️ 150CC Benzinli Motosiklet 109.990 TL

  • 🛵 VM5 Neo Üç Tekerlekli Moped 74.990 TL

  • 🏍️ 125CC Benzinli Motosiklet 59.990 TL

🏠 Beyaz Eşya & Ev Elektroniği

  • 🍽️ Inox Bulaşık Makinesi 12.999 TL

  • 🧊 No-Frost Kombi Buzdolabı 20.999 TL

  • ☕ Sinbo Espresso Kahve Makinesi 3.499 TL

  • 🌿 Kahve ve Baharat Öğütücü 649 TL

  • 🍲 Mikrodalga Fırın 3.599 TL

  • 🌀 Şarjlı Çırpıcı 199 TL

  • 💆 Boyun Masaj Aleti 999 TL

  • 👕 Ütü 1.399 TL

  • 🍵 Çelik Çay Makinesi 2.499 TL

  • ⚖️ Dijital Banyo Baskülü 299 TL

🍴 Mutfak Ürünleri

  • 🍴 6'lı Yemek Çatalı/Kaşığı 299 TL

  • 🍰 6'lı Tatlı Çatalı/Kaşığı 249 TL

  • 🥄 6'lı Çay Kaşığı 149 TL

  • 🫙 1000 cc Kapaksız Kavanoz 19,50 TL

  • 🍽️ Ayaklı Kare Servis Tabağı 299 TL

  • 🍲 6'lı Porsiyonluk Güveç Seti 89,50 TL

  • 🫙 Tekli Kavanoz Kapağı 2,50 TL

  • 🎒 Lisanslı Beslenme Kutusu 75 TL

🛋️ Ev & Dekorasyon

  • 🧺 Lux Ütü Masası 1.099 TL

  • 🛒 Pazar Arabası 399 TL

  • 👞 Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 189 TL

  • 📚 5 Raflı Kitaplık 949 TL

  • 🧺 Bambu Çamaşır Sepeti 499 TL

  • 🖥️ Çalışma Masası 999 TL

  • 🧺 Mandal Sepeti 39,50 TL

🎹 Hobi & Spor

  • 🎹 88 Tuşlu Çekiç Aksiyonlu Dijital Piyano 11.599 TL

  • 🎹 61 Tuşlu Org 929 TL

  • 🎶 16 Delikli Mızıka 145 TL

  • ⛸️ Işıklı Paten 599 TL

  • 🎯 Dart Seti 279 TL

  • 🏓 2'li Masa Tenisi Raketi 149 TL

  • 🏐 Voleybol Topu 279 TL

🧸 Oyuncaklar

  • 🖥️ Play Çalışma Masası 629 TL

  • 🛒 Oyuncak Market Sepeti 189 TL

  • 🛠️ Oyuncak Sam The Builder Tamir Çantası 299 TL

  • 🧃 Oyuncak Blender Seti 199 TL

  • 🐸 Kurbağa Denge Oyunu 125 TL

  • 🍔🍰 Oyuncak Hamburger/Cup Cake Seti 89,50 TL

  • 🎨 Çıkartmalı Boyama Kitabı 39,50 TL

🛏️ Tekstil & Ev Ürünleri

  • 🛏️ Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 349 TL

  • 📦 Baza Altı Maxi Hurç 69,50 TL

  • 🛌 Ortopedik Boyun Destekli Visco Yastık 499 TL

  • 🏡 120x180 cm Pamuklu Desenli Halı 749 TL

  • 🏡 80x150 cm Pamuklu Desenli Halı 449 TL

  • 🛏️ Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 259 TL

  • 🛏️ 2'li Yastık Kılıfı 65 TL

  • 📦 Büyük Boy Hurç 59,50 TL

  • 📦 Mega XL Hurç 79,50 TL

🛒 Gıda

  • 🌰 500 g Kabuklu Ceviz 129 TL

  • 🍵 48'li Demlik Poşet Çay 79,50 TL

  • 🥜 150 g Susamlı Fıstık 29,50 TL

🧴 Kişisel Bakım & Temizlik

  • 🧴 3 L Rinso Sıvı Deterjan 145 TL

  • 🧽 5 L Genel Amaçlı Temizlik Sıvısı 109 TL

  • 💄 Far Fırçası / Allık Fırçası / Kapatıcı Fırçası 59,50 TL

  • 🌿 15 ml Baharat Yağı 79,50 TL

  • 💄 Stick Ruj 129 TL

  • 💆 200 ml Saç Köpüğü / 240 ml Çift Fazlı Fön Suyu 149 TLv

Fotoğraflar: A101

