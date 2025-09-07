A101 afişi 11 Eylül 2025: Bu hafta televizyon, motosiklet, kahve makinesi ve ev ürünleri satışta
A101'in en yeni aktüel afişi yayımlandı. 11 Eylül 2025 Perşembe günü geçerli olacak A101 Aldın Aldın kataloğu ile teknoloji, ev eşyaları ve mutfak ürünlerinden oluşan geniş yelpazede indirimler geliyor. Elektrikli araç şarj istasyonu 17.990 TL, espresso kahve makinesi 3.499 TL, kahve ve baharat öğütücü 649 TL, şarjlı çırpıcı 199 TL, 88 tuşlu çekiç aksiyonlu dijital piyano ise 11.599 TL'den satışa çıkacak.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: