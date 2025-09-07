A101 afişi 11 Eylül 2025: Bu hafta televizyon, motosiklet, kahve makinesi ve ev ürünleri satışta

Alışveriş tutkunlarının beklediği A101 afişi yayınlandı. 11 Eylül 2025 Perşembe günü satışa çıkacak ürünler arasında farklı kategorilerde cazip fırsatlar yer alıyor. Çok fonksiyonlu yazıcı 1.899 TL, 125 CC benzinli motosiklet 59.990 TL, mikrodalga fırın 3.599 TL, boyun masaj aleti 999 TL fiyatla satışa sunulacak. 5'li metal servis gereçleri, lisanslı beslenme kutusu, 6'lı porsiyonluk güveç ve çalışma masası gibi ürünler de katalogda yer aldı.