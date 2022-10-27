9.200 TL maaşla hastanelere, bankaya, kamuya... İŞKUR'dan sarı alarm öttü! Acil deneyimsiz 18-50 yaş arası...
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2022 yılında hastanelere, bankalara, kamuya, özel sektöre binlerce personel alımı gerçekleştiriyor. Güvenlik görevlisi, temizlik personeli, sektereter, bekçi, beden işçisi, kaynakçı, elektrikçi, satış danışmanı, muhasebeci, destek elemanı, aşçı, Turizm Ve Otelcilik Elemanı, garson, E-Ticaret Meslek Elemanı, Otomotiv Boya Ustası, Ahşap Mobilya İmalatçısı, Paketleme İşçisi (Gıda) ve daha bir çok meslekte alım yapılacak. Başvuru şartları belirlendi. Aciliyeti var! 81 ilden başvuru ekranı aktif edildi. İşte detaylar...
Ekim ayı bitmeden iş bulmak isteyenlere İŞKUR'dan acil iş ilanları duyuruldu. Bu ay 81 ilde en az ilkokul mezunu yüzbinlerce kişi boş kontenjanlara yerleştirilecek. Mesleklere göre bir sürü iş ilanı bulunuyor. Aylık maaşlar da yine yapılan mesleğe göre değişmekle birlikte en az asgari ücret olan 5.500 TL veriliyor. Ocak ayında asgari ücrete yapılacak zamla birlikte işe girenlerin maaşları da 7 bin TL'nin üzerinde olacak. Başvurularda yaş şartı bulunuyor. Buna göre 18 yaş üstü herkes ilanlara online başvuru yapabilecek. İşte 2022 Ekim ayı İŞKUR güncel iş ilanlarının tamamı...
İş arayanlara İŞKUR müjdesi geldi. Hemen başvuru yapmak için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine gidiniz. İŞKUR Ekim ayında yüzlerce meslekte personel alacak.
Peki başvuru nasıl yapılır? Hangi unvanlarda alım yapılacak?
İŞKUR üzerinden meslek alım ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikle esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yapmaları ve açılan sayfada "Meslek" bölümüne çalışmak istedikleri mesleği yazarak ara tuşuna tıklaması gerekiyor.