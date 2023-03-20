90 bin işçiye Meclis mührü! Geçici işçi, Taşeron, TYP, belediye şirket işçisinin KADRO DÜĞÜMÜ çözülüyor! Liste liste paylaşıldı! Toplu İş Sözleşmeleri, 700 bin işçiye zam...

90 bin taşeron işçisine ve 53 bin geçici işçiye kadro meselesinde son durum merak ediliyor. Geçici işçiye kadro meselesi Meclis'e geldi ve düzenlemenin hayata geçeceği tarih merak edilmeye başlandı. Peki, kimlere kadro verilecek? İşte merak edilenler haberimizde!