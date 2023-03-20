Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 90 bin işçiye Meclis mührü! Geçici işçi, Taşeron, TYP, belediye şirket işçisinin KADRO DÜĞÜMÜ çözülüyor! Liste liste paylaşıldı! Toplu İş Sözleşmeleri, 700 bin işçiye zam...

90 bin işçiye Meclis mührü! Geçici işçi, Taşeron, TYP, belediye şirket işçisinin KADRO DÜĞÜMÜ çözülüyor! Liste liste paylaşıldı! Toplu İş Sözleşmeleri, 700 bin işçiye zam...

Taşeron işçiye ve geçici işçiye kadro meselesi hakkında aramalar hız kazandı. Geçici işçiye kadro meselesi Meclis'e gelirken gözler düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanacağı tarihe çevrildi. Düzenlemeyle beraber geçici işçilerin kadrolu işçi olarak çalışmaları sağlanacak ve bazı sosyal haklarda da iyileştirmeye gidilecek. Öte yandan taşeron işçilere kadro meselesi de gündemde merak edilerek araştırılıyor. Peki, kimler kadroya geçecek? Kamu işçilerinin maaşlarına zam gelecek mi? İşte son durum hakkında detaylar...

takvim.com.tr
20.03.2023 18:41 - Son Güncelleme: 20.03.2023 18:41
90 bin işçiye Meclis mührü! Geçici işçi, Taşeron, TYP, belediye şirket işçisinin KADRO DÜĞÜMÜ çözülüyor! Liste liste paylaşıldı! Toplu İş Sözleşmeleri, 700 bin işçiye zam...

90 bin taşeron işçisine ve 53 bin geçici işçiye kadro meselesinde son durum merak ediliyor. Geçici işçiye kadro meselesi Meclis'e geldi ve düzenlemenin hayata geçeceği tarih merak edilmeye başlandı. Peki, kimlere kadro verilecek? İşte merak edilenler haberimizde!

GALERİ DEVAM EDİYOR
90 bin işçiye Meclis mührü! Geçici işçi, Taşeron, TYP, belediye şirket işçisinin KADRO DÜĞÜMÜ çözülüyor! Liste liste paylaşıldı! Toplu İş Sözleşmeleri, 700 bin işçiye zam...

GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRODA SON DURUM

Geçici işçilere kadro düzenlemesinde süreç devam ediyor. Düzenlemeyle çalışma sürelerinin uzatılması ve sosyal imkanların iyileştirilmesi hedefleniyor.

90 bin işçiye Meclis mührü! Geçici işçi, Taşeron, TYP, belediye şirket işçisinin KADRO DÜĞÜMÜ çözülüyor! Liste liste paylaşıldı! Toplu İş Sözleşmeleri, 700 bin işçiye zam...

Çalışmalar hızlandı, düzenleme Meclis'e gönderildi. Geçici işçilere kadro çalışması tamamlanmak üzere.

90 bin işçiye Meclis mührü! Geçici işçi, Taşeron, TYP, belediye şirket işçisinin KADRO DÜĞÜMÜ çözülüyor! Liste liste paylaşıldı! Toplu İş Sözleşmeleri, 700 bin işçiye zam...

Düzenleme 53 bin kişiyi kapsıyor

Çalışma yaklaşık 53 bin kişiyi ilgilendiriyor.

90 bin işçiye Meclis mührü! Geçici işçi, Taşeron, TYP, belediye şirket işçisinin KADRO DÜĞÜMÜ çözülüyor! Liste liste paylaşıldı! Toplu İş Sözleşmeleri, 700 bin işçiye zam...

Geçici işçilerin çalışma süreleri 5 ay 29 gün ile 9 ay 29 gün arasında değişiyor.

SON DAKİKA