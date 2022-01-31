9 kilosu 77,90’a düştü! Duyan koşacak, alışveriş çantasıyla gidecek! A101 aktüel ürünler kataloğu 3 Şubat’ta yok yok…

Duyan koşacak, alışveriş çantasıyla gidecek. A101 marketlerde bu Perşembe Tursilmatik deterjanın 9 kilosu 77,90'a düştü, Sırma mısır yağı 4 litre 109,90 TL, katlanır masa 165 TL, ayakkabı dolabı 449,95 TL, tava çeşitleri 49,95 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. A101 aktüel ürünler kataloğu 3 Şubat'ta cam ürünlerin yanı sıra televizyon ve beyaz eşya kampanyaları da oldukça dikkat çekiyor. A101 güncel kataloğu haberimizden inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.