8.800 TL’ye arsa! Devlet destekli ucuz arsa fırsatı müjdelendi

Ev sahibi olmak artık daha kolay! Milli Emlak'ın sunduğu cazip fırsatlarla hayalinizdeki arsayı uygun fiyata satın alabilirsiniz. Türkiye genelinde birçok ilde düzenlenen kampanyalarla, dar gelirli vatandaşların da ev sahibi olma hayalleri gerçekleşiyor.

8.800 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan arsalar için ihaleye katılabilir, size en uygun olanı seçebilirsiniz. Sinop gibi birçok ilde bulunan bu fırsatları kaçırmayın!