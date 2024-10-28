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8.800 TL'ye arsa! Devlet destekli ucuz arsa fırsatı müjdelendi

Dar gelirli vatandaşlar için büyük fırsat! Milli Emlak, Türkiye'nin birçok ilinde düzenlediği kampanya ile uygun fiyatlı arsa satışlarına devam ediyor. Sinop başta olmak üzere, gibi birçok ilde bulunan arsalar, 8.800 TL gibi başlangıç fiyatlarıyla satışa sunuluyor.

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 10:18 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 10:18
8.800 TL’ye arsa! Devlet destekli ucuz arsa fırsatı müjdelendi

Ev sahibi olmak artık daha kolay! Milli Emlak'ın sunduğu cazip fırsatlarla hayalinizdeki arsayı uygun fiyata satın alabilirsiniz. Türkiye genelinde birçok ilde düzenlenen kampanyalarla, dar gelirli vatandaşların da ev sahibi olma hayalleri gerçekleşiyor.

8.800 TL’ye arsa! Devlet destekli ucuz arsa fırsatı müjdelendi

8.800 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan arsalar için ihaleye katılabilir, size en uygun olanı seçebilirsiniz. Sinop gibi birçok ilde bulunan bu fırsatları kaçırmayın!

8.800 TL’ye arsa! Devlet destekli ucuz arsa fırsatı müjdelendi

Milli Emlak Bu Yüzden Tercih Eiliyor

Uygun fiyatlar: Piyasa ortalamasının altında fiyatlarla arsa sahibi olma imkanı.

Şeffaflık: Tüm süreçler şeffaf bir şekilde yürütülür.

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