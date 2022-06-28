84,34 MİLYONUN YENİ ASGARİ ÜCRETİ belli oluyor! Net: 5 bin 986 TL, Brüt: 7 bin 43 TL olacak! 6 aylık TÜFE oranı + yıllık TÜFE farkı formülleri...
Asgari ücret zammını milyonlarca kişi merakla bekliyor. Bu hafta zam için kritik zamanlar yaşanacak. Kabine Toplantısı'nın ardından asgari ücret zammı konusunda sürecin hızlanması bekleniyor. Bu zamdan sadece asgari ücretlliler değil tüm kesim yararlanacak. Uzmanlar kritik hesaplamalarla olası zam miktarını duyuruyor. Haberimizde yeni asgari ücret zammı için çeşitli formüllere yer verdik. Peki, asgari ücrete zam geldi mi? Asgari ücret kaç TL olacak? İşte son gelişmeler...
Asgari ücret zammını milyonlarca kişi merakla bekliyor. Bu hafta zam için kritik zamanlar yaşanacak. Kabine Toplantısı'nın ardından asgari ücret zammı konusunda sürecin hızlanması bekleniyor. Bu zamdan sadece asgari ücretlliler değil tüm kesim yararlanacak. Uzmanlar kritik hesaplamalarla olası zam miktarını duyuruyor. Haberimizde yeni asgari ücret zammı için çeşitli formüllere yer verdik. Peki, asgari ücrete zam geldi mi? Asgari ücret kaç TL olacak? İşte son gelişmeler...
Asgari ücrete zam özel sektörde sadece bu ücretle çalışanlara değil, daha yüksek maaş alanlara da zam yolunu açacak. İşsizlere, annelere, stajyerlere yapılacak ödemeler de artarken, asgari ücretlilerin tazminatları, iş göremezlik ödenekleri de yükselecek.
Son dakika haberine göre; Türkiye İşveren Sendikası, asgari ücret zammı için açıklama yaptı. Açıklamada, "Asgari ücretle ilgili olası değerlendirmeye olumlu yaklaşacağız. Taraflar ile işbirliğine açığız." denildi.
Bu hafta konunun netleşmesi beklenirken; verilecek karar sadece asgari ücretlilere değil, neredeyse tüm vatandaşlara dokunacak.
Ocak'ta yüzde 50.5 artan asgari ücrete enflasyonun yansıtılacağı, bunun da '6 aylık TÜFE oranı' ya da 'yıllık TÜFE farkı' şeklindeki 2 formülle yapılabileceği konuşuluyor.