Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 700 BİN KAMU İŞÇİSİNE NİHAİ MAAŞ TABLOSU 2023! %15 Refah payı + 12.500 TL zamlı ödeme! Toplu İş Sözleşmesi için karar veriliyor! 4D'liler...

700 BİN KAMU İŞÇİSİNE NİHAİ MAAŞ TABLOSU 2023! %15 Refah payı + 12.500 TL zamlı ödeme! Toplu İş Sözleşmesi için karar veriliyor! 4D'liler...

700 bin kamu işçisi için yeni gelişmeler sıkı takibe alındı. Toplu iş sözleşmesinin imzalanacağı tarih hakkında aramalar hız kazandı. Kamu işçileri maaş zammına odaklanmış durumda. İşçi tarafı, aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, ardından tüm ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi yönündeki ısrarını sürdürüyor. Gözler hükümetin duyuracağı zam teklifinde. Peki, kamu işçisi maaşları ne kadar olacak 2023? 700 bin işçiye %40 zam gelecek mi? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
02.05.2023 17:20 - Son Güncelleme: 02.05.2023 17:20
700 BİN KAMU İŞÇİSİNE NİHAİ MAAŞ TABLOSU 2023! %15 Refah payı + 12.500 TL zamlı ödeme! Toplu İş Sözleşmesi için karar veriliyor! 4D’liler...

700 bin kamu işçisi merakla maaş zammını bekliyor. Görüşmeler devam ederken hükütmetin kamu işçisi zam teklifini kısa zaman içinde yenileyerek yükseltmesi bekleniyor. Peki, kamu işçisi maaş zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
700 BİN KAMU İŞÇİSİNE NİHAİ MAAŞ TABLOSU 2023! %15 Refah payı + 12.500 TL zamlı ödeme! Toplu İş Sözleşmesi için karar veriliyor! 4D’liler...

KAMU İŞÇİLERİ TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BİTECEK, ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamu işçileri, Toplu İş Sözleşmesi zammı için gelecek son dakika açıklamarını yakından takip ediyor. Hükümetin kamu işçisi zam teklifini kısa zaman içerisinde yenileyerek yükseltmesi bekleniyor.

700 BİN KAMU İŞÇİSİNE NİHAİ MAAŞ TABLOSU 2023! %15 Refah payı + 12.500 TL zamlı ödeme! Toplu İş Sözleşmesi için karar veriliyor! 4D’liler...

Konu ile ilgili araştırmalar devam ederken 700 bin kamu işçisi zammı konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, kamu işçisi zam pazarlığında son durumu açıkladı.

700 BİN KAMU İŞÇİSİNE NİHAİ MAAŞ TABLOSU 2023! %15 Refah payı + 12.500 TL zamlı ödeme! Toplu İş Sözleşmesi için karar veriliyor! 4D’liler...

TÜRK-İŞ'TEN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ZAMMI İÇİN YENİ AÇIKLAMA

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin açıklamada bulundu.

700 BİN KAMU İŞÇİSİNE NİHAİ MAAŞ TABLOSU 2023! %15 Refah payı + 12.500 TL zamlı ödeme! Toplu İş Sözleşmesi için karar veriliyor! 4D’liler...

Atalay, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL. Seçimden önce bitirmek istiyoruz ama istediğimiz şekilde bitsin istiyoruz. Arzu etmediğimiz bir rakam olursa biz bu işin içinde olamayız." dedi.

SON DAKİKA