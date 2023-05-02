700 BİN KAMU İŞÇİSİNE NİHAİ MAAŞ TABLOSU 2023! %15 Refah payı + 12.500 TL zamlı ödeme! Toplu İş Sözleşmesi için karar veriliyor! 4D'liler...
700 bin kamu işçisi için yeni gelişmeler sıkı takibe alındı. Toplu iş sözleşmesinin imzalanacağı tarih hakkında aramalar hız kazandı. Kamu işçileri maaş zammına odaklanmış durumda. İşçi tarafı, aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, ardından tüm ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi yönündeki ısrarını sürdürüyor. Gözler hükümetin duyuracağı zam teklifinde. Peki, kamu işçisi maaşları ne kadar olacak 2023? 700 bin işçiye %40 zam gelecek mi? İşte merak edilenler!
02.05.2023 17:20 - Son Güncelleme: 02.05.2023 17:20
KAMU İŞÇİLERİ TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BİTECEK, ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kamu işçileri, Toplu İş Sözleşmesi zammı için gelecek son dakika açıklamarını yakından takip ediyor. Hükümetin kamu işçisi zam teklifini kısa zaman içerisinde yenileyerek yükseltmesi bekleniyor.