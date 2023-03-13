%70 İNTİBAK ZAMMI! SSK, Bağkur’luya taban 8.506 TL MAAŞ! 2000, 2001-2002-2003-2005 sigortalılar TEK KADRODA! 5.500+3.000=8.500 TL...

EMEKLİYE EN AZ 8.506 TL MAAŞ!

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün "En düşük emekli aylığı ile asgari ücret arasındaki makas her geçen yıl artıyor. Bunun önüne geçmek için en düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine yükseltilmeli" ifadelerini kullandı.

