%70 İNTİBAK ZAMMI! SSK, Bağkur'luya taban 8.506 TL MAAŞ! 2000, 2001-2002-2003-2005 sigortalılar TEK KADRODA! 5.500+3.000=8.500 TL...
Emekli taban maaşları ve intibak yasası için yeni talepler iletilmeye başlandı. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesini talep etti. Aynı zamanda %35 olan alt sınır aylık bağlama oranının %70'e yükselmesini ileterek, 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarına intibak uygulanmasını istedi. Öte yandan, Şubat ayı verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasının ardından maaş farkı daha şimdiden oluştu. 4 aydaki verilerle birlikte bunun daha çok artması bekleniyor. Peki, emekli taban aylıklarına zam gelecek mi? İntibak yasası çıkıyor mu 2023? İşte son gelişmeler haberimizde!
Emekliler için yeni talepler duyurulmaya devam ediliyor. TÜED Genel Başkanı Ergün, taban aylıkların 8.506 TL seviyesine gelmesi gerektiğini talep etti. Aynı zamanda 2000 sonrası sigortalılara intibak zammı gelmesi gerektiğini söyledi. Bu gelişmelerle birlikte gözler hükümet kanadından gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesinde mi olacak? İntibak zammı gelecek mi? İşte son detaylar haberimizde...
EMEKLİYE EN AZ 8.506 TL MAAŞ!
TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün "En düşük emekli aylığı ile asgari ücret arasındaki makas her geçen yıl artıyor. Bunun önüne geçmek için en düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine yükseltilmeli" ifadelerini kullandı.
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesini talep etti. Ergün, emeklilerin geçmişteki hatalı düzenlemelerin mağduru durumunda olduğunu, 4447 ve 5510 sayılı kanuni düzenlemelerle asgari aylık bağlama oranın yarı yarıya düşürüldüğünü söyledi.