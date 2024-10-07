7 EKİM TORBA YASA SON DURUM: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 prim gün sayısı...Torba yasa Meclisten geçti mi?

3600 Ek Gösterge Torba Yasa'da Yer Alacak mı? 3600 ek gösterge düzenlemesi, torba yasanın önemli maddelerinden biri. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, devlet memurları için bu düzenlemenin yakında hayata geçirileceğini söyledi. Bakan Işıkhan, "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini hayata geçireceğiz" diyerek bu düzenlemenin torba yasada yer alacağını belirtti.

Ev Hanımlarına Emeklilik Fırsatı Torba yasadaki en dikkat çeken düzenlemelerden biri de ev hanımlarına emeklilik fırsatı sunuyor. Ev hanımları için isteğe bağlı sigorta kapsamında çalışmalar başlatılarak prim desteği sağlanacak. Bu düzenleme ile ev hanımları, ileride emekli olma şansına sahip olacak ve ekonomik güvence elde edebilecek.