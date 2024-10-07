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7 EKİM TORBA YASA SON DURUM: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 prim gün sayısı...Torba yasa Meclisten geçti mi?

2024 Torba Yasa, milyonlarca insan tarafından yakından takip ediliyor ve özellikle emeklilik fırsatları, ek gösterge düzenlemeleri gibi konularla gündemde kalmaya devam ediyor. Ekim ayında tekrar çalışmalarına başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28. Dönem 3. Yasama Yılı kapsamında sosyal güvenlik, emeklilik, ekonomi ve vergi düzenlemeleri gibi birçok önemli konuyu içeren 86 maddelik torba yasa teklifini görüşüyor. Şu ana kadar 55 madde kabul edildi, kalan 31 madde ise Meclis'te yoğun bir şekilde görüşülüyor. Peki, bu torba yasa neler içeriyor, kimleri kapsıyor ve ne zaman yürürlüğe girecek?

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 14:03 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 14:32
7 EKİM TORBA YASA SON DURUM: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 prim gün sayısı...Torba yasa Meclisten geçti mi?

3600 Ek Gösterge Torba Yasa'da Yer Alacak mı?

3600 ek gösterge düzenlemesi, torba yasanın önemli maddelerinden biri. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, devlet memurları için bu düzenlemenin yakında hayata geçirileceğini söyledi. Bakan Işıkhan, "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini hayata geçireceğiz" diyerek bu düzenlemenin torba yasada yer alacağını belirtti.

7 EKİM TORBA YASA SON DURUM: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 prim gün sayısı...Torba yasa Meclisten geçti mi?

Ev Hanımlarına Emeklilik Fırsatı

Torba yasadaki en dikkat çeken düzenlemelerden biri de ev hanımlarına emeklilik fırsatı sunuyor. Ev hanımları için isteğe bağlı sigorta kapsamında çalışmalar başlatılarak prim desteği sağlanacak. Bu düzenleme ile ev hanımları, ileride emekli olma şansına sahip olacak ve ekonomik güvence elde edebilecek.

7 EKİM TORBA YASA SON DURUM: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 prim gün sayısı...Torba yasa Meclisten geçti mi?

Özellikle sigortalı çalışamayan ev hanımları, bu destekle sosyal güvenlik sistemine dahil olacak ve emeklilik hakkı kazanabilecek. Bakan Işıkhan, ev hanımlarına yönelik %33 oranında prim desteği sağlayacak bir sistem kurduklarını ve bu sözün Cumhurbaşkanı tarafından verildiğini vurguladı. Bu düzenlemenin orta vadede hayata geçirilmesi planlanıyor.

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