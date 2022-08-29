6,7,8 bin TL maaşla 18-60 yaş arası personel alınacak! İş arayanların yüzü gülecek! Kamu, İŞKUR, üniversiteler yeni ilanlarını yayınladı!
İŞKUR, kamu ve üniversiteler tarafından paylaşılan iş ilanları büyük ilgi görüyor. Bu nedenle sık sık güncel iş ilanlarını takip eden vatandaşlar gelen son dakkika ilanlarını araştırmaya başladı. İŞte 2022 Eylül güncel iş ilanları ve başvuru şartları...
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 14.09.2022
Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Dışişleri Hukuk Uzmanı Sınav İlanı 18.11.2022
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alım İlanı 09.09.2022
İstanbul Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 29.08.2022
Tokat Hasanşeyh Belediyesi Memur Alım İlanı 31.08.2022
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 02.09.2022
İstanbul Fatih Belediyesi Memur Alım İlanı 09.09.2022
Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Memur Alım İlanı 15.09.2022
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 08.09.2022
Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 16.09.2022
Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı 01.09.2022
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı 02.09.2022
İstanbul Beykoz Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 23.09.2022
Kütahya Şaphane Belediyesi Memur Alım İlanı 23.09.2022
Savunma Sanayii Başkanlığı Proje Bazlı Sözleşmeli Personel Alım Sınavı 26.09.2022
Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 16.09.2022
Yüksek Seçim Kurulu Personel Alım İlanı 09.09.2022
ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı 12.09.2022
İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR 2022?
Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur.