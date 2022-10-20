%67.78 ZAM! 2023 Asgari ücrete 6 aylık enflasyonla 7 BİN 821 TL! TEFE TÜFE + 5-7- 10 puan refah payıyla Bekar, 1-2-3 çocuklu asgari ücret ZAMLI BRÜT NET MAAŞ TABLOSU!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl belirli dönem ve tarihlerde asgari ücret belirleme toplantıları yapıyor. Bu toplantıların tamamlanmasının ardından yeni ücretin ne kadar olacağı tüm çalışanlar için açıklanıyor. 1 Ocak itibari ile yürürlüğe giren yeni asgari ücret brüt net ne kadar olacağı merak edilmeye başlandı. İşte tüm hesaplamalar haberimizde!