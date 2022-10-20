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Haberler Ekonomi %67.78 ZAM! 2023 Asgari ücrete 6 aylık enflasyonla 7 BİN 821 TL! TEFE TÜFE + 5-7- 10 puan refah payıyla Bekar, 1-2-3 çocuklu asgari ücret ZAMLI BRÜT NET MAAŞ TABLOSU!

%67.78 ZAM! 2023 Asgari ücrete 6 aylık enflasyonla 7 BİN 821 TL! TEFE TÜFE + 5-7- 10 puan refah payıyla Bekar, 1-2-3 çocuklu asgari ücret ZAMLI BRÜT NET MAAŞ TABLOSU!

2023 yılı yaklaşırken merak edilenlerden biri de asgari ücret ödemeleri oldu. Yeni asgari ücret merakla beklenirken enflasyon zammının üstüne refah payının da ekleneceği konuşuluyor. Yeni asgari ücret, 5 puan refah payı eklenirse 7.230,78, 7 puan ilave edilirse 7.315,85, enflasyonun 10 puan üstüne çıkılırsa da yüzde 75 artışla 7.443,45 liraya ulaşacak. Peki, 2023 asgari ücret ne kadar olacak? İşte formüllere göre maaş hesapları haberimizde!

20.10.2022 10:53 - Son Güncelleme: 20.10.2022 10:53
%67.78 ZAM! 2023 Asgari ücrete 6 aylık enflasyon ölçüsü 7 BİN 821 TL! TEFE TÜFE + refah payıyla Bekar, 1-2-3 çocuklu asgari ücret ZAMLI MAAŞ TABLOSU!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl belirli dönem ve tarihlerde asgari ücret belirleme toplantıları yapıyor. Bu toplantıların tamamlanmasının ardından yeni ücretin ne kadar olacağı tüm çalışanlar için açıklanıyor. 1 Ocak itibari ile yürürlüğe giren yeni asgari ücret brüt net ne kadar olacağı merak edilmeye başlandı. İşte tüm hesaplamalar haberimizde!

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%67.78 ZAM! 2023 Asgari ücrete 6 aylık enflasyon ölçüsü 7 BİN 821 TL! TEFE TÜFE + refah payıyla Bekar, 1-2-3 çocuklu asgari ücret ZAMLI MAAŞ TABLOSU!

Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete 1 Ocak'tan itibaren yapılacak artışa çevrildi.

%67.78 ZAM! 2023 Asgari ücrete 6 aylık enflasyon ölçüsü 7 BİN 821 TL! TEFE TÜFE + refah payıyla Bekar, 1-2-3 çocuklu asgari ücret ZAMLI MAAŞ TABLOSU!

Yeni ücret Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek.

%67.78 ZAM! 2023 Asgari ücrete 6 aylık enflasyon ölçüsü 7 BİN 821 TL! TEFE TÜFE + refah payıyla Bekar, 1-2-3 çocuklu asgari ücret ZAMLI MAAŞ TABLOSU!

Ancak şimdiye kadar yapılan açıklamalar artışta enflasyon oranlarının dikkate alınıp, bunun üzerine bir refah payı eklenerek ücretin belirleneceği yönünde...

%67.78 ZAM! 2023 Asgari ücrete 6 aylık enflasyon ölçüsü 7 BİN 821 TL! TEFE TÜFE + refah payıyla Bekar, 1-2-3 çocuklu asgari ücret ZAMLI MAAŞ TABLOSU!

Enflasyon tahminlerine göre şu oranlar ortaya çıkıyor.

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