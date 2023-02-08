640 bin TL ödeme! DASK SİGORTASI FİYATLARI VE SORGULAMA EKRANI || Dask prim hesaplama nasıl yapılır? Evi yıkılanlar, hasar görenler için başladı...

Dask sigortası fiyatları hakkında araştırmalar hızlandı. Depreme karşı en güçlü finansal önlemlerden biri 'Zorunlu Deprem Sigortası' (ZDS) olarak biliniyor. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) bu kapsamda yüzde 100 sigortalılık hedefine ulaşmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. İşte zorunlu deprem sigortası prim ve adres sorgulama ekranı...