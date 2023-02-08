640 bin TL ödeme! DASK SİGORTASI FİYATLARI VE SORGULAMA EKRANI || Dask prim hesaplama nasıl yapılır? Evi yıkılanlar, hasar görenler için başladı...
Dask sigorta fiyatları hakkında araştırmalar hızlandı. Depremden etkilenen 10 ilde zorunlu deprem sigortası oranı ortalama yarı yarıya seviyede bulunuyor. Büyük can kaybının yaşandığı depremde binlerce binanın yıkıldığı ve hasar gördüğü de biliniyor. Bu nedenle Dask yaptırma yöntemi ve zorunlu deprem sigortası hakkında detaylar merak edildi. İşte Dask sigortası fiyatları ve zorunlu deprem sigortası hakkında detaylar...
Dask sigortası fiyatları hakkında araştırmalar hızlandı. Depreme karşı en güçlü finansal önlemlerden biri 'Zorunlu Deprem Sigortası' (ZDS) olarak biliniyor. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) bu kapsamda yüzde 100 sigortalılık hedefine ulaşmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. İşte zorunlu deprem sigortası prim ve adres sorgulama ekranı...
DASK VERİLERİ
DASK verilerine göre, depremde yara alan 10 şehrin toplam konut sayısı 2 milyon 175 bin. Kahramanmaraş'ta yüzde 54, Malatya'da yüzde 53, Gaziantep'te yüzde 63, Hatay'da yüzde 40, Adana'da yüzde 46, Kilis'te yüzde 60, Adıyaman'da yüzde 45, Diyarbakır'da yüzde 34, Şanlıurfa'da yüzde 53, Osmaniye'de yüzde 43 sigortalılık oranı bulunuyor. Soru ve yanıtlarla DASK ve hasar sürecine ilişkin merak edilenleri gündeme aldık.
DEPREM SONRASI DASK NASIL DEVREYE GİRER?
1- Konutun hasar ihbarı nasıl yapılır?
ZDS poliçe sahibi, konutu depremde hasar gördüyse ilk olarak belirtilen ihbar kanallarından biri üzerinden DASK'a hasar ihbarında bulunmalı. Alo DASK 125 Çağrı Merkezi'ni arayarak, www.dask.gov.tr web sitesini ziyaret ederek, e-Devlet hesabına girerek bu işlemi yapabilir.