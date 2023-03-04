6.000 TL maaş + 2.200 TL ikramiye... EYT’de 2023 A ZÜMRESİ kesinleşti! 5.000+5795 primle kadın-erkek emeklilik şartları DEĞİŞTİ!

EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre ilk aşamada 2 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkı elde ederek ilk maaşlarına kavuşacak. E-Devlet'ten hızlı maaş kolaylığı sağlanacak. Normalde 15-20 günlük sürede işlemleri biten aylık bağlama işlemleri saatler içinde tamamlanabilecek. Peki, EYT'li olduğumu nasıl anlarım? Prim, yıl şartı değişti mi? EYT'liler kaç TL maaş alacak? İşte detaylar...