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Haberler Ekonomi 6.000 TL maaş + 2.200 TL ikramiye... EYT'de 2023 A ZÜMRESİ kesinleşti! 5.000+5795 primle kadın-erkek emeklilik şartları DEĞİŞTİ!

6.000 TL maaş + 2.200 TL ikramiye... EYT'de 2023 A ZÜMRESİ kesinleşti! 5.000+5795 primle kadın-erkek emeklilik şartları DEĞİŞTİ!

EYT hakkında son gelişmeler emekli olacaklar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Bunun için e-Devlet'te EYT başvuruları düzenlemesi yapıldı. Buna göre, e-Devlet arama çubuğuna EYT yazıldığında doğrudan başvuru ekranına yönlendirecek. Peki, kimler EYT'li sayılacak? Başvuru nasıl yapılır? İşte maaşlar ve diğer bilgiler.

takvim.com.tr
04.03.2023 10:05 - Son Güncelleme: 04.03.2023 10:05
6.000 TL maaş + 2.200 TL ikramiye... EYT’de 2023 A ZÜMRESİ kesinleşti! 5.000+5795 primle kadın-erkek emeklilik şartları DEĞİŞTİ!

EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre ilk aşamada 2 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkı elde ederek ilk maaşlarına kavuşacak. E-Devlet'ten hızlı maaş kolaylığı sağlanacak. Normalde 15-20 günlük sürede işlemleri biten aylık bağlama işlemleri saatler içinde tamamlanabilecek. Peki, EYT'li olduğumu nasıl anlarım? Prim, yıl şartı değişti mi? EYT'liler kaç TL maaş alacak? İşte detaylar...

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6.000 TL maaş + 2.200 TL ikramiye... EYT’de 2023 A ZÜMRESİ kesinleşti! 5.000+5795 primle kadın-erkek emeklilik şartları DEĞİŞTİ!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

6.000 TL maaş + 2.200 TL ikramiye... EYT’de 2023 A ZÜMRESİ kesinleşti! 5.000+5795 primle kadın-erkek emeklilik şartları DEĞİŞTİ!

e-Devlet'te EYT başvuruları için düzenleme yapıldı. Buna göre, e-Devlet arama çubuğuna EYT yazıldığında doğrudan başvuru ekranına yönlendirecek.

6.000 TL maaş + 2.200 TL ikramiye... EYT’de 2023 A ZÜMRESİ kesinleşti! 5.000+5795 primle kadın-erkek emeklilik şartları DEĞİŞTİ!

EYT emeklilik başvuruları il ve ilçelerdeki SGK merkezlerine yapılabilecek.

6.000 TL maaş + 2.200 TL ikramiye... EYT’de 2023 A ZÜMRESİ kesinleşti! 5.000+5795 primle kadın-erkek emeklilik şartları DEĞİŞTİ!

TÜM İŞLEMLER E-DEVLET'TEN

Postayla iadeli taahhütlü belge göndererek de başvuru yapılabilecek. Ancak SGK, tüm işlemlerin e-Devlet'ten yapılabileceğini belirterek vatandaşları internetten işlem konusunda uyardı.

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