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Haberler Ekonomi 6 yıl ERKEN EMEKLİLİK SGK'dan tanzim edildi! 2000,2002,2004,2008 girişlilere müjde! 2190 PRİM GÜN EKSİK fırsat açıldı! 4a,4b,4c'liler için...

6 yıl ERKEN EMEKLİLİK SGK'dan tanzim edildi! 2000,2002,2004,2008 girişlilere müjde! 2190 PRİM GÜN EKSİK fırsat açıldı! 4a,4b,4c'liler için...

SGK erken emeklilik ücreti hakkında araştırmalar hızlandı. 6 yıl erken emeklilik isteyenler konu hakkında araştırmalara başladı. 2190 gün prim günü eksik bir şekilde emekli olabileceksiniz. İşte SGK tarafından duyurulan 6 yıl erken emeklilik detayları...

takvim.com.tr
08.03.2023 12:57 - Son Güncelleme: 08.03.2023 12:57
6 yıl ERKEN EMEKLİLİK SGK’dan tanzim edildi! 2000,2002,2004,2008 girişlilere müjde! 2190 PRİM GÜN EKSİK fırsat açıldı! 4a,4b,4c’liler için...

Yaş, prim ve sigortalılık süresi maaşın bağlanması konusunda büyük bir etken oluyor. İşte 6 yıl erken emeklilik için yapmanız gerekenler...

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6 yıl ERKEN EMEKLİLİK SGK’dan tanzim edildi! 2000,2002,2004,2008 girişlilere müjde! 2190 PRİM GÜN EKSİK fırsat açıldı! 4a,4b,4c’liler için...

1- ASKERLİK

Askerlik borçlanması, askere giden kişilerin, askerlikte geçirmiş oldukları sürenin ya tamamının ya da belli bir kısmının emeklilikte geçerli olmak üzere yaşlılık malullük ve ölüm primi yatırılmasına denir.

6 yıl ERKEN EMEKLİLİK SGK’dan tanzim edildi! 2000,2002,2004,2008 girişlilere müjde! 2190 PRİM GÜN EKSİK fırsat açıldı! 4a,4b,4c’liler için...

2- KADIN ÇALIŞANLARA 6 YIL

Doğum sonrası çocuk bakımını üstlenen annelere her bir çocuk için 2 yıl hak veriliyor. Bu sayede SSK'lı kadın çalışanlar doğum borçlanmasıyla erken maaş almaya başlıyor.

6 yıl ERKEN EMEKLİLİK SGK’dan tanzim edildi! 2000,2002,2004,2008 girişlilere müjde! 2190 PRİM GÜN EKSİK fırsat açıldı! 4a,4b,4c’liler için...

3- STAJ

Eğitim döneminde yapılan stajlar emekliliğe esas olan uzun vadeli sigorta primi olarak ödenmiyor. Bu nedenli sigorta başlangıcı kabul edilmiyor. Ancak doğum borçlanmasında başlangıç olarak kabul ediliyor.

6 yıl ERKEN EMEKLİLİK SGK’dan tanzim edildi! 2000,2002,2004,2008 girişlilere müjde! 2190 PRİM GÜN EKSİK fırsat açıldı! 4a,4b,4c’liler için...

EYT OLMADAN NASIL EMEKLİ OLUNUR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan EYT'den yararlanamayan 2000 ve sonrası çalışanlar için erken emeklilik hakkı elde edilebilir.

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