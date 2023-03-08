6 yıl ERKEN EMEKLİLİK SGK'dan tanzim edildi! 2000,2002,2004,2008 girişlilere müjde! 2190 PRİM GÜN EKSİK fırsat açıldı! 4a,4b,4c'liler için...
SGK erken emeklilik ücreti hakkında araştırmalar hızlandı. 6 yıl erken emeklilik isteyenler konu hakkında araştırmalara başladı. 2190 gün prim günü eksik bir şekilde emekli olabileceksiniz. İşte SGK tarafından duyurulan 6 yıl erken emeklilik detayları...
08.03.2023 12:57 - Son Güncelleme: 08.03.2023 12:57
Yaş, prim ve sigortalılık süresi maaşın bağlanması konusunda büyük bir etken oluyor. İşte 6 yıl erken emeklilik için yapmanız gerekenler...