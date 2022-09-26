6 ay ile 30 ay arasında veriliyor! TC kimlik yeterli... Aile Bakanlığı'ndan 3 bin 336 TL ödeme! Ayın 25'inde PTT üzerinden hesaplara yatacak!

Devlet tarafından birçok alanda destek ödeneği yapılıyor. 2022'de artan devlet yardımlarından biri de kronik hastalık yardımı olarak biliniyor. Hasta olan kişi veya hastaya bakmakla yükümlü kişiler bu yardımdan yararlanıyor. Ödemeler 6 ay ile 30 ay arasında PTT üzerinden hesaplara yatıyor. Peki, bu destekten kimler yararlanır? İşte detaylar!