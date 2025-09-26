PODCAST CANLI YAYIN

575 bin TL'nin aylık faiz getirisi belli oldu! Halkbank, TEB, Denizbank, İş Bankası mevduat tablosu

Merkez Bankası politika faizini indirirken özel bankalar mevduat faizlerini yükselterek dikkat çekici bir tablo ortaya çıkardı. Yatırımcılar için bu farklılaşma, "En karlı banka hangisi?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son toplantısında politika faizini %43'ten %40,5'e indirerek beklentilerin dışında bir karar aldı. Aynı dönemde özel bankalar, mevduat faiz oranlarını %47 seviyelerine kadar çıkararak mevduat sahipleri için cazip fırsatlar sundu.

TCMB'nin faiz indirimi kararı, "sıkı duruşun" devam edeceğine yönelik şahin mesajlarla birlikte gelse de, bankaların mevduat faizlerini %47'lere kadar çıkarması, piyasadaki likidite ihtiyacının ve müşteri kapma yarışının ne kadar çetin olduğunu gösteriyor. Bu durum, tasarruf sahipleri için kısa vadede, TCMB politikasından bağımsız olarak yüksek getiri elde etme imkanı sunuyor.

Peki bu karmaşık tabloda 575.000 TL gibi bir anaparanın 32 günlük yolculuğu, hangi bankada nasıl bir kazanca dönüşüyor? İşte dev bankaların güncel faiz karnesi ve bu döneme dair bilmeniz gereken her şey.

TCMB'nin Faiz İndirim Kararı Ne Anlama Geliyor?

TCMB Para Politikası Kurulu, son toplantısında politika faizini %40,5'e indirdiğini duyurdu. Karar metninde, enflasyonun ana eğiliminde yavaşlama olduğu, yurt içi talebin zayıf seyrettiği ve dezenflasyon sürecini güçlendirmek için "sıkı para politikası duruşunun sürdürüleleceği" vurgulandı.

Bu karar, bir yandan ekonomik aktiviteyi canlandırma niyetini gösterirken, diğer yandan enflasyonla mücadelenin devam edeceğine dair piyasaya güvence vermeyi amaçlıyor. Ancak bu durum, bankaların kendi fonlama maliyetleri ve likidite ihtiyaçları doğrultusunda mevduat faizlerini belirlemesine engel olmuyor.

En Yüksek Faizi Veren Bankalar: 575 Bin TL İçin 32 Günlük Getiri Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararına rağmen, bankacılık sektöründe mevduat yarışı hız kesmeden sürüyor. Özellikle "Hoş Geldin Faizi" kampanyalarıyla öne çıkan özel bankalar yüksek oranlarla dikkat çekerken, kamu bankaları da yatırımcılara farklı seçenekler sunuyor.

İşte 575.000 TL için 32 günlük vadede önde gelen bankaların güncel faiz oranları ve net getirileri:

Banka Faiz Oranı 32 Günlük Net Getiri Vade Sonu Toplam Tutar
CEPTETEB (TEB) %47,00 19.547 TL 594.547 TL
DenizBank %43,50 18.091 TL 593.091 TL
Türkiye İş Bankası %42,50 17.675 TL 592.675 TL
Halkbank %38,00 15.803 TL 590.803 TL
Vade Uzadıkça Getiri Artar mı? 32 Gün mü, 90 Gün mü, 1 Yıl mı?

Akıllı bir yatırımcı, sadece en yüksek faiz oranına değil, aynı zamanda o oranın ne kadar süreyle geçerli olduğuna da odaklanır. Bankaların sunduğu cazip "Hoş Geldin" faizleri genellikle 32 günlük kısa vadeler için geçerlidir. Peki, vadenizi 3 ay (yaklaşık 90 gün), 6 ay veya 1 yıla uzattığınızda ne olur? İşte vade uzatımının getiri üzerindeki etkisi ve bilmeniz gereken stratejik farklar:

1. Kısa Vadeli "Hoş Geldin" Avantajı (32 Gün)

Avantajı: Genellikle en yüksek faiz oranı bu vadede sunulur. Bankalar, yeni müşterileri sistemlerine çekebilmek için en agresif tekliflerini 32 günlük "tanışma" faizi olarak belirler. Bu, kısa vadede en yüksek getiriyi elde etmenizi sağlar.

Dezavantajı: Vade sonunda (32 gün sonra) bu yüksek oran sona erer ve paranız, bankanın standart, yani daha düşük olan "güncel" mevduat faiz oranına döner. Eğer piyasayı aktif olarak takip etmiyorsanız, paranız farkında olmadan daha düşük bir orandan değerlenmeye başlar.

Kimler İçin Uygun?: Piyasayı aktif takip eden, 32 gün sonunda parasını çekip en yüksek faizi veren başka bir bankaya taşıma disiplinine sahip olan "faiz avcıları" için idealdir.

Orta Vadeli "İstikrar" Arayışı (90 Gün - 3 Ay)

Avantajı: 90 günlük vadelerde sunulan oranlar, 32 günlük "Hoş Geldin" oranlarından bir miktar düşük olsa da, genellikle bankanın standart oranından daha yüksektir. Size 3 ay boyunca faiz oranını sabitleme ve her ay banka değiştirme zahmetinden kurtulma imkanı sunar.

Dezavantajı: Bu süre zarfında piyasa faizleri yükselirse, siz daha düşük bir orana "kilitli" kalmış olursunuz. Örneğin, siz %42 ile 90 günlüğe bağladıktan 1 ay sonra bankalar %45 vermeye başlarsa, bu fırsatı kaçırırsınız.

Kimler İçin Uygun?: Faizi 3 ay boyunca sabitlemek isteyen, her ay banka değiştirmekle uğraşmak istemeyen ancak yine de standart orandan daha iyi bir getiri arayan yatırımcılar için dengeli bir seçenektir.

Örnek Karşılaştırma (575.000 TL için):

32 Günlük %47 Faiz: Net Getiri ≈ 19.547 TL

90 Günlük %44 Faiz (Tahmini): Aylık Net Getiri ≈ 18.298 TL. Toplam 3 Aylık Net Getiri ≈ 54.894 TL

Bu senaryoda 3 ay boyunca %44'e bağlamak, her ay %47 bulma zahmetine katlanmak istemeyen için iyi bir alternatif olabilir.

Uzun Vadeli "Güvence" Stratejisi (6 Ay - 1 Yıl)

Avantajı: En büyük avantajı, faiz oranını uzun bir süre boyunca sabitlemektir. Eğer Merkez Bankası'nın gelecekte faiz indirimlerine devam edeceğini ve piyasa faizlerinin düşeceğini öngörüyorsanız, bugünün yüksek oranını 1 yıllığına kilitlemek çok akıllıca bir hamle olabilir. Faizler düşse bile, siz yıl sonuna kadar yüksek getirinin keyfini çıkarırsınız.

Dezavantajı: En büyük risk de buradadır. Eğer beklentinizin aksine faizler daha da yükselirse, siz çok düşük bir oranda kalmış olursunuz. Ayrıca, acil bir nakit ihtiyacınız olduğunda vadeyi bozmanız gerekirse, o ana kadar işleyen faiz gelirinin tamamını kaybedersiniz (sadece anaparanızı alırsınız).
Kimler İçin Uygun?: Gelecekte faizlerin düşeceğini öngören, 1 yıl boyunca o paraya kesinlikle ihtiyacı olmayacak olan ve "kafasının rahat etmesini" isteyen disiplinli yatırımcılar için uygundur.

