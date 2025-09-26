575 bin TL'nin aylık faiz getirisi belli oldu! Halkbank, TEB, Denizbank, İş Bankası mevduat tablosu

Orta Vadeli "İstikrar" Arayışı (90 Gün - 3 Ay)
Avantajı: 90 günlük vadelerde sunulan oranlar, 32 günlük "Hoş Geldin" oranlarından bir miktar düşük olsa da, genellikle bankanın standart oranından daha yüksektir. Size 3 ay boyunca faiz oranını sabitleme ve her ay banka değiştirme zahmetinden kurtulma imkanı sunar.
Dezavantajı: Bu süre zarfında piyasa faizleri yükselirse, siz daha düşük bir orana "kilitli" kalmış olursunuz. Örneğin, siz %42 ile 90 günlüğe bağladıktan 1 ay sonra bankalar %45 vermeye başlarsa, bu fırsatı kaçırırsınız.
Kimler İçin Uygun?: Faizi 3 ay boyunca sabitlemek isteyen, her ay banka değiştirmekle uğraşmak istemeyen ancak yine de standart orandan daha iyi bir getiri arayan yatırımcılar için dengeli bir seçenektir.