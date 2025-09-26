575 bin TL'nin aylık faiz getirisi belli oldu! Halkbank, TEB, Denizbank, İş Bankası mevduat tablosu

TCMB'nin faiz indirimi kararı, "sıkı duruşun" devam edeceğine yönelik şahin mesajlarla birlikte gelse de, bankaların mevduat faizlerini %47'lere kadar çıkarması, piyasadaki likidite ihtiyacının ve müşteri kapma yarışının ne kadar çetin olduğunu gösteriyor. Bu durum, tasarruf sahipleri için kısa vadede, TCMB politikasından bağımsız olarak yüksek getiri elde etme imkanı sunuyor.

Peki bu karmaşık tabloda 575.000 TL gibi bir anaparanın 32 günlük yolculuğu, hangi bankada nasıl bir kazanca dönüşüyor? İşte dev bankaların güncel faiz karnesi ve bu döneme dair bilmeniz gereken her şey.