5,3 milyon memur ve emekli zamları NETLEŞTİ! Belediye çalışanları da alacak! Sosyal denge tazminatına 8.600 ek gösterge farkı: En az 2.853,59 TL...

3600 ek gösterge çalışmalarının tamamlanmasının ardından hesaplamalar sıklıkla inceleniyor. Memur ve memur emeklisinin ek göstergelerinde artış yaşanırken hem emekli maaşları hem de ikramiyeleri yükseldi. Bu artış tüm kamu çalışanlarına etki ederken mahalle idarelerinde görev yapan kamu personellerine de avantaj sağlayacak. Bu bağlamda, en yüksek devlet memuru maaş katsayısına göre belirlenen sosyal denge tazminatı ek gösterge artışıyla birlikte yükselecek. Peki, hesaplamalar nasıl yapılacak? İşte tüm detaylar haberimizde...