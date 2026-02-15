52 ünvana kadro müjdesi: Sözleşmeli personel için memuriyet yolu açıldı! Gassal, Veteriner...

SAĞLIK ALANINDAKİ DÜZENLEMELER

Karara göre "Diğer Sağlık Personeli" unvanıyla görev yapanlardan, ilgili mevzuat, kadro ihdası, vize işlemi veya açıktan alım izni süreçlerinde özel bir belirleme bulunmayan personel için alım ilanındaki görev tanımları esas alınacak.

Buna göre ilanlarda;Perfüzyonist, İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist), Odyolog, Dil ve Konuşma Terapisti, Sağlık Teknisyeni ve Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak istihdam edileceği belirtilen personel, aynı unvanlı memur kadrolarına atanacak. Bu kapsam dışında kalan personel ise Sağlık Memuru kadrolarına geçirilecek.