52 ünvana kadro müjdesi: Sözleşmeli personel için memuriyet yolu açıldı! Gassal, Veteriner...
Kamuda görev yapan sözleşmeli personelin hangi memur kadrolarına atanabileceğini belirleyen liste Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ek göstergeden yan haklara, görevde yükselme imkanlarından emeklilik hesaplamalarına kadar birçok alanda belirleyici olacak.
Giriş Tarihi:
|Sözleşmeli Personel Pozisyon Ünvanı
|Atanacağı Memur Kadro Ünvanı
|Hizmet Sınıfı
|Aile Sosyal Destek Personeli
|Aile Sosyal Destek Uzmanı
|GİH
|Alım (Havacılık Bilgi Yönetimi) Uzmanı
|Uzman
|GİH
|Alan Uzmanı
|Uzman
|GİH
|Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı
|Uzman
|GİH
|Arama Kurtarma Uzmanı
|Uzman
|GİH
|Arşiv Uzmanı
|Uzman
|GİH
|Büro Görevlisi
|Memur
|GİH
|Büro Personeli
|Memur
|GİH
|Çağrı Karşılama Personeli
|Çağrı Karşılama Memuru
|GİH
|Devlet Arşivleri Personeli
|Arşiv Memuru
|GİH
|Dişişleri Hukuk Uzmanı
|Uzman
|GİH
|Dizgi Operatörü
|Matbaacı
|GİH
|Eğitici
|Usta Öğretici
|GİH
|Eğitim Personeli
|Uzman
|GİH
|Ekip Planlama Uzmanı
|Uzman
|GİH
|Gençlik Çalışanı
|Gençlik Hizmetleri Memuru
|GİH
|Gümrük Muhafaza Memuru
|Muhafaza Memuru
|GİH
|İdari Gözetim Personeli
|İdari Gözetim Memuru
|GİH
|İletişim Personeli
|İletişim Memuru
|GİH
|Kabin Emniyet Uzmanı
|Uzman
|GİH
|Musiki Paleograf ve İcracısı
|Musiki Paleograf ve İcra Memuru
|GİH
|Mütercim-Tercüman
|Mütercim
|GİH
|Müze Görevlisi
|Müze Memuru
|GİH
|Sınav Hizmetleri Uzmanı
|Sınav Hizmetleri Görevlisi
|GİH
|Sosyal Hizmet Personeli
|Memur
|GİH
|Stüdyo Yönetmeni
|Yönetmen
|GİH
|Tarihçi
|Uzman
|GİH
|Yazma Eser Uzmanı
|Uzman
|GİH
|Yurt Yönetim Personeli
|Yurt Yönetim Memuru
|GİH
|Biyolog
|Biyolog
|SH
|Diğer Sağlık Personeli*
|Sağlık Memuru
|SH
|Röntgen Teknisyeni
|Sağlık Memuru
|SH
|Uçuş Tabibi
|Tabip
|TH
|ATSEP (Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli)
|Uzman
|TH
|Çözümleyici, Sistem Programcısı
|Çözümleyici
|TH
|Deniz Trafik Kılavuzu
|Uzman
|TH
|Diğer Teknik Hizmet Personeli**
|Uzman
|TH
|Dispeç
|Uzman
|TH
|Havacılık Sertifikasyon Uzmanı
|Uzman
|TH
|Havacılık Simülatör Uzmanı
|Uzman
|TH
|Hava Trafik Kontrolörü
|Uzman
|TH
|Helikopter Makinisti
|Makinist
|TH
|İHA Teknik Personeli
|Tekniker
|TH
|İHA Pilotu
|Mühendis
|TH
|Liman Haritacılığı Uzmanı
|Mühendis
|TH
|Sistem Programcısı
|Çözümleyici
|TH
|Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti
|Uçak Kontrol Makinisti
|TH
|Uçuş Teknisyeni
|Teknisyen
|TH
|Yeraltı Maden Uzmanı
|Mühendis
|TH
|Yerüstü Maden Uzmanı
|Mühendis
|TH
|Destek Personeli***
|Hizmetli
|YH
|Tekniker Ustası
|Teknisyen Yardımcısı
|YH