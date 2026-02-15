PODCAST CANLI YAYIN

52 ünvana kadro müjdesi: Sözleşmeli personel için memuriyet yolu açıldı! Gassal, Veteriner...

Kamuda görev yapan sözleşmeli personelin hangi memur kadrolarına atanabileceğini belirleyen liste Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ek göstergeden yan haklara, görevde yükselme imkanlarından emeklilik hesaplamalarına kadar birçok alanda belirleyici olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Sözleşmeli personel"maddesi kapsamında görev yapan ve aynı unvanda memur kadrosu bulunmayan personelin atanabileceği kadro unvanları belirlendi.

Düzenlemede, sözleşmeli statüde çalışan 52 farklı pozisyon unvanının, hangi memur kadrosuna ve hangi hizmet sınıfına atanacağı liste halinde yer aldı.

SAĞLIK ALANINDAKİ DÜZENLEMELER

Karara göre "Diğer Sağlık Personeli" unvanıyla görev yapanlardan, ilgili mevzuat, kadro ihdası, vize işlemi veya açıktan alım izni süreçlerinde özel bir belirleme bulunmayan personel için alım ilanındaki görev tanımları esas alınacak.

Buna göre ilanlarda;Perfüzyonist, İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist), Odyolog, Dil ve Konuşma Terapisti, Sağlık Teknisyeni ve Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak istihdam edileceği belirtilen personel, aynı unvanlı memur kadrolarına atanacak. Bu kapsam dışında kalan personel ise Sağlık Memuru kadrolarına geçirilecek.

TEKNİK HİZMET PERSONELİNE YÖNELİK ATAMALAR

"Diğer Teknik Hizmet Personeli" unvanlı pozisyonlarda görev yapanlardan, mevzuatta özel bir düzenleme bulunmayan ve personel alım ilanında Kimyager, Fizikçi, İstatistikçi veya Grafiker olarak çalışacağı belirtilen personel, bu unvanlı kadrolara atanacak.

Bu grupta yer alıp ilanlarda farklı bir belirleme bulunmayan personel ise Teknik Hizmetler Sınıfı içinde Uzman kadrolarına geçirilecek.

DESTEK PERSONELİ İÇİN KADRO KARŞILIKLARI

"Destek Personeli"unvanıyla çalışanlar için de benzer uygulama getirildi. Mevzuatta özel bir belirleme bulunmayan ve personel alım ilanındaŞoför, Aşçı, Bahçıvan, Hastabakıcı veya Gassal olarak görev yapacağı belirtilen personel, ilgili kadrolara atanacak.

Bu kapsamın dışında kalan destek personeli ise Hizmetli kadrolarına geçirilecek.

KARARIN YÜRÜRLÜK TARİHİ

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı, 29 Kasım 2025 tarihinden geçerli olmak üzere yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi.

Sözleşmeli Personel Pozisyon ÜnvanıAtanacağı Memur Kadro ÜnvanıHizmet Sınıfı
Aile Sosyal Destek PersoneliAile Sosyal Destek UzmanıGİH
Alım (Havacılık Bilgi Yönetimi) UzmanıUzmanGİH
Alan UzmanıUzmanGİH
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi UzmanıUzmanGİH
Arama Kurtarma UzmanıUzmanGİH
Arşiv UzmanıUzmanGİH
Büro GörevlisiMemurGİH
Büro PersoneliMemurGİH
Çağrı Karşılama PersoneliÇağrı Karşılama MemuruGİH
Devlet Arşivleri PersoneliArşiv MemuruGİH
Dişişleri Hukuk UzmanıUzmanGİH
Dizgi OperatörüMatbaacıGİH
EğiticiUsta ÖğreticiGİH
Eğitim PersoneliUzmanGİH
Ekip Planlama UzmanıUzmanGİH
Gençlik ÇalışanıGençlik Hizmetleri MemuruGİH
Gümrük Muhafaza MemuruMuhafaza MemuruGİH
İdari Gözetim Personeliİdari Gözetim MemuruGİH
İletişim Personeliİletişim MemuruGİH
Kabin Emniyet UzmanıUzmanGİH
Musiki Paleograf ve İcracısıMusiki Paleograf ve İcra MemuruGİH
Mütercim-TercümanMütercimGİH
Müze GörevlisiMüze MemuruGİH
Sınav Hizmetleri UzmanıSınav Hizmetleri GörevlisiGİH
Sosyal Hizmet PersoneliMemurGİH
Stüdyo YönetmeniYönetmenGİH
TarihçiUzmanGİH
Yazma Eser UzmanıUzmanGİH
Yurt Yönetim PersoneliYurt Yönetim MemuruGİH
BiyologBiyologSH
Diğer Sağlık Personeli*Sağlık MemuruSH
Röntgen TeknisyeniSağlık MemuruSH
Uçuş TabibiTabipTH
ATSEP (Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli)UzmanTH
Çözümleyici, Sistem ProgramcısıÇözümleyiciTH
Deniz Trafik KılavuzuUzmanTH
Diğer Teknik Hizmet Personeli**UzmanTH
DispeçUzmanTH
Havacılık Sertifikasyon UzmanıUzmanTH
Havacılık Simülatör UzmanıUzmanTH
Hava Trafik KontrolörüUzmanTH
Helikopter MakinistiMakinistTH
İHA Teknik PersoneliTeknikerTH
İHA PilotuMühendisTH
Liman Haritacılığı UzmanıMühendisTH
Sistem ProgramcısıÇözümleyiciTH
Uçak Kontrol ve Bakım MakinistiUçak Kontrol MakinistiTH
Uçuş TeknisyeniTeknisyenTH
Yeraltı Maden UzmanıMühendisTH
Yerüstü Maden UzmanıMühendisTH
Destek Personeli***HizmetliYH
Tekniker UstasıTeknisyen YardımcısıYH