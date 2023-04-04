5000-7200 gün prim eşitliğiyle başlangıcı 5 yıl geriye çekecek! EYT'de Bağkur prim şartları değişti! 1800 süre iptali ile erken emeklilik! 2925 Tarım, Bağkur tescil, İHYA...
EYT düzenlemesinin ardından Bağkur'lular için yeni reform paketi sunuluyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in müjdesini verdiği küçük esnafı daha az primle emekli edecek modele ilişkin reforma son şekli verildikten sonra yasa teklifi haline getirilecek. Böylelikle 5 yıl erken emeklilik imkanı verilmiş olacak. Peki, kimler kapsama girecek? İşte bağkur prim eşitliği hakkında bilinmesi gerekenler...
EYT düzenlemesiyle beraber milyonlarca çalışan emeklilik hakkını elde etti. Bu zorlu problemin kaldırılmasının ardından, emeklilikte devrim niteliğine yeni reform süreci başlıyor. Bağkur'lular için çalışma başlatıldı. Berber, kuaför, marangoz, bakkal, terzilerin de aralarında yer aldığı milyonlarca küçük esnafın, yüzünü güldürecek tasarının detayları ortaya çıkmaya başladı. Bağkur'luların prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenerek 9000'den 7200'e indirilmesi gündeme geldi. Böylelikle 5 yıl erken emeklilik mümkün kılınacak. Peki, EYT Bağkur, Tarım sigortalılarının prim şartları neler? Bağkur'lulara prim eşitliği sağlanacak mı? İşte detaylar...
Milyonlarca esnafı ilgilendiren EYT'den sonra emeklilikte ikinci tarihi reform için harekete geçildi.