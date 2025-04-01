500 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor: Ziraat Bankası aylık taksit ödeme tablosunu açıkladı

Ziraat Bankası'nın 500 bin TL ihtiyaç kredisi için belirlediği faiz oranı %4,49. Bu kredi için 12 ay vadeye kadar başvuru yapılıyor. Kredi ödeme planı aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:
Kredi Tutarı: 500.000 TL
Vade: 12 ay
Faiz Oranı: %4,49
Taksit Tutarı: 59.106,73 TL
Yıllık Maliyet Oranı: %99.8991
Faiz oranları ve ödeme planları bankanın belirlediği koşullara göre değişebilir.
Ziraat Bankası, kredi başvurusu yapmak isteyenlere birden fazla seçenek sunuyor:
Ziraat Mobil Uygulaması: Hızlı ve kolay bir şekilde başvurunuzu mobil uygulama üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Şubeler: En yakın Ziraat Bankası şubesine giderek, birebir destek alabilirsiniz.
ATM'ler: ATM üzerinden kredi başvuru işleminizi başlatabilirsiniz.
Çağrı Merkezi: Bankanın çağrı merkeziyle iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.
Başvurularınızı herhangi bir seçeneği kullanarak kolayca gerçekleştirebilir ve Ziraat Bankası'nın sunduğu düşük faizli kredi imkanından yararlanabilirsiniz.