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500 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor: Ziraat Bankası aylık taksit ödeme tablosunu açıkladı

İhtiyaçlarınızı karşılamak için güvenilir ve avantajlı bir çözüm mü arıyorsunuz? Ziraat Bankası, 500 bin TL'ye kadar düşük faizli ihtiyaç kredisi seçenekleri veriyor. İşte Ziraat Bankası aylık taksit ödeme tablosu

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Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 09:30 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 09:30
500 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor: Ziraat Bankası aylık taksit ödeme tablosunu açıkladı

Ziraat Bankası'nın 500 bin TL ihtiyaç kredisi için belirlediği faiz oranı %4,49. Bu kredi için 12 ay vadeye kadar başvuru yapılıyor. Kredi ödeme planı aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:

500 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor: Ziraat Bankası aylık taksit ödeme tablosunu açıkladı

Kredi Tutarı: 500.000 TL

Vade: 12 ay

Faiz Oranı: %4,49

Taksit Tutarı: 59.106,73 TL

Yıllık Maliyet Oranı: %99.8991

Faiz oranları ve ödeme planları bankanın belirlediği koşullara göre değişebilir.

500 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor: Ziraat Bankası aylık taksit ödeme tablosunu açıkladı

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Başvuru Yöntemleri

Ziraat Bankası, kredi başvurusu yapmak isteyenlere birden fazla seçenek sunuyor:

Ziraat Mobil Uygulaması: Hızlı ve kolay bir şekilde başvurunuzu mobil uygulama üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

500 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor: Ziraat Bankası aylık taksit ödeme tablosunu açıkladı

Şubeler: En yakın Ziraat Bankası şubesine giderek, birebir destek alabilirsiniz.

ATM'ler: ATM üzerinden kredi başvuru işleminizi başlatabilirsiniz.

Çağrı Merkezi: Bankanın çağrı merkeziyle iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

500 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor: Ziraat Bankası aylık taksit ödeme tablosunu açıkladı

Başvurularınızı herhangi bir seçeneği kullanarak kolayca gerçekleştirebilir ve Ziraat Bankası'nın sunduğu düşük faizli kredi imkanından yararlanabilirsiniz.

500 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor: Ziraat Bankası aylık taksit ödeme tablosunu açıkladı

Not: Bu hesaplama yalnızca bilgi amaçlıdır ve kesin bir fiyat teklifi sunmamaktadır. Ziraat Bankası, kredi faiz oranlarını değiştirme hakkına sahiptir.

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