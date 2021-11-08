5 yıl çalışıp emekli olma şansı! 1800 gün prim ödemesi yapana maaş bağlanıyor! SGK'ya müracaat etmek yeterli, 2 ay içinde...
Erken emekli olmak, çalışma hayatını sürdüren milyonlarca kişinin en büyük rüyasıdır. Bu imkandan yararlanmak isteyenler için erken emeklilik fırsatı sunuldu. Bu bağlamda SGK'ya başvurulan tarihte en az 5 yıl prim ödemesi yapma şartı bulunuyor. Yani SGK'ya başvurduğu tarihte en az 1.800 gün ödenmiş priminin olması gerekiyor. Aksi halde, sevk işlemleri yapılmıyor ve bu kişilere maaş da bağlanmıyor. Söz konusu bu şartları sağlayanlar 5 senede emekli olma şansı elde ediyor. Peki, kimler 5 yılda emekli olabiliyor? İşte erken emekliliğe dair tüm merak edilenler!
5 yıl çalışıp emekli olma şansı! 1800 gün prim ödemesi yapana maaş bağlanıyor! SGK'ya müracaat etmek yeterli, 2 ay içinde... Emekli olmak her çalışanın en büyük hayallerinden biri olarak sayılıyor. Emekli olmak amacıyla prim gün sayısı, çalışma senesi ve emeklilik yaşı gibi şartları sağlamak gerekiyor. Fakat birtakım hallerde da emekli olabilirsiniz. 1800 prim gününün tamamlanması ile eş güdümlü emekli olunabilir. Aksi halde, sevk işlemleri yapılmıyor ve bu kişilere maaş da bağlanmıyor. Söz konusu bu şartları sağlayanlar 5 senede emekli olma şansı elde ediyor.
Emekli olmak isteyenler için erken emeklilik imkanı sunuluyor. 5 yıl şartı bulunuyor. SGK'ya başvurulan tarihte en az 5 yıl prim ödemiş olması gerekiyor. Aksi halde sevk işlemleri yapılmıyor ve bu kişilere aylık bağlanmıyor.
Emekliliğe ilişkin çokça sorulan sorulardan biri, sağlığını yitirenlerin erken emekli olup olamayacağı konusunda. Hastalanan, ameliyat olan ve rapor alıp işine devam edemeyenlerin aklında nasıl emekli olacakları sorusu vardır. Sosyal güvenlik mevzuatımız kimlerin sağlık sorunları sebebiyle erken emekli olabileceklerini düzenlemiştir. Bu çerçevede, iki emeklilik kavramı öne çıkar. Bunlardan ilki 'malulen emeklilik', diğeri de 'engelli hakkıyla emeklilik' kavramıdır. Malulen emeklilik ile engelli emekliliği arasında bazı farklar vardır.