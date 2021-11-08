5 yıl çalışıp emekli olma şansı! 1800 gün prim ödemesi yapana maaş bağlanıyor! SGK'ya müracaat etmek yeterli, 2 ay içinde... Emekli olmak her çalışanın en büyük hayallerinden biri olarak sayılıyor. Emekli olmak amacıyla prim gün sayısı, çalışma senesi ve emeklilik yaşı gibi şartları sağlamak gerekiyor. Fakat birtakım hallerde da emekli olabilirsiniz. 1800 prim gününün tamamlanması ile eş güdümlü emekli olunabilir. Aksi halde, sevk işlemleri yapılmıyor ve bu kişilere maaş da bağlanmıyor. Söz konusu bu şartları sağlayanlar 5 senede emekli olma şansı elde ediyor.