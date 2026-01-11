PODCAST CANLI YAYIN

5 soruda GÜÇ programı: Gençlere sunulan iş, staj ve eğitim destekleri neler?

Stajdan ilk işe girişe, mesleki eğitimden sosyal uyum çalışmalarına kadar geniş bir alanı kapsayan Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı, yaklaşık 445,1 milyar lirayı aşan bütçesiyle 3 milyon gencin iş gücü piyasasına kazandırılmasını hedefliyor. Program kapsamında merak edilen başlıklar 5 soruda derlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı, gençlerin eğitimden istihdama geçişini kolaylaştırmayı amaçlayan kapsamlı bir model olarak uygulamaya alındı. Programın tanıtımı, 6 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

AA muhabiri GÜÇ Programı'na dair merak edilenleri 5 soruda derledi:

1- Staj imkanları nasıl genişletilecek?

GÜÇ Programı'nın "Staj Destek" ayağıyla lise ve üniversite öğrencilerine yönelik staj imkanları tek çatı altında toplanıyor. İŞKUR'un Staj Portalı ile Ulusal Staj Programı'nın entegre edilmesi sayesinde öğrencilerin stajlara erişimi kolaylaştırılırken, kamu ve özel sektördeki stajyer kontenjanlarının daha etkin şekilde takip edilmesi sağlanıyor.

Önümüzdeki üç yılda 800 bin öğrenciye staj imkanı sunulması hedefleniyor. Staj dönemlerinde ücret ve sigorta primlerine yönelik desteklerle gençlerin iş hayatına daha güçlü bir başlangıç yapması amaçlanıyor. 2022'den bu yana staj desteği kapsamında yapılan 80 milyar liralık ödemenin ardından, yeni dönemde 26,2 milyar liralık ek kaynakla kapasitenin artırılması planlanıyor.

2- Öğrenciler işverenlerle nasıl buluşturulacak?

Meslek lisesi ve meslek yüksekokulu son sınıf öğrencilerine yönelik "Geleceğim Meslekte" Programı ile gençler, mezun olmadan önce işverenlerle bir araya gelecek. Program kapsamında öğrencilere bire bir kariyer danışmanlığı sunulacak, özellikle imalat sektörü başta olmak üzere iş gücü ihtiyacının yoğun olduğu alanlara yönlendirme yapılacak.

Ayrıca öğrencilere özel kariyer fuarları ve toplu iş görüşmeleri düzenlenecek. Üç yıl içinde 750 bin gence bireysel kariyer desteği verilmesi, iş arama süresinin kısaltılması ve mezuniyet sonrası alan dışı istihdamın azaltılması hedefleniyor.

3- Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlere hangi destekler verilecek?

Ne eğitimde ne de istihdamda yer alan gençlere yönelik NEET İşgücü Uyum Programı (NİUP) kapsamında üç yılda 450 bin gencin yeniden üretim sürecine kazandırılması amaçlanıyor. Yarı zamanlı ve esnek çalışma modeli sunan program, gençlerin temel beceriler kazanarak çalışma hayatına kademeli şekilde uyum sağlamasını hedefliyor.

Program kapsamında gençler; sosyal hizmetler, bakım-onarım ve yeşil dönüşüm gibi alanlarda kamu kurumlarıyla işbirliği içinde görev alıyor. Günlük harçlık ve kısa vadeli sigorta desteğiyle desteklenen bu model için 107,3 milyar lira kaynak ayrılması öngörülüyor.

4- İlk kez işe girecek gençlere ne tür kolaylıklar sağlanacak?

"İşe İlk Adım" Programı ile ilk kez iş hayatına atılacak 18-25 yaş arası gençlere ücret ve sigorta primi desteği verilecek. Program çerçevesinde gençlerin ilk işe girişlerinde net asgari ücrete karşılık gelen ücret ve sigorta primleri, altı aya kadar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

Bu destekle genç istihdamının önündeki mali yükün azaltılması ve özel sektörün nitelikli genç iş gücüne daha kolay erişmesi amaçlanıyor. Üç yılda 750 bin gencin yararlanmasının planlandığı program için 215,8 milyar liralık kaynak ayrıldı.

5- Üniversite öğrencileri iş deneyimini nasıl kazanacak?

Üniversite öğrencilerine yönelik İŞKUR Gençlik Programı ile 2028 yılı sonuna kadar 1 milyon öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Öğrenciler, ders dışı zamanlarda haftada 1 ila 3 gün esnek çalışma modeliyle yaklaşık 30 farklı alanda deneyim kazanabilecek.

Sürdürülebilir kampüs faaliyetlerinden dijital dönüşüme, sosyal ve kültürel çalışmalardan girişimciliğe kadar uzanan bu alanlarda öğrenciler hem gelir elde edecek hem de iş disiplini ve mesleki deneyim kazanacak. Program için toplam 95,8 milyar lira kaynak ayrıldı.

GÜÇ Programı kapsamında 750 bin meslek lisesi öğrencisinin bire bir takip edilmesi, 2026-2028 Orta Vadeli Program'da hedeflenen yüzde 7,8 işsizlik oranının altına inilmesi ve genç işsizliğinin OECD ortalamasının altına düşürülmesi amaçlanıyor. Program, genç istihdamına yönelik uzun vadeli politikalarda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.