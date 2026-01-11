5 soruda GÜÇ programı: Gençlere sunulan iş, staj ve eğitim destekleri neler?

3- Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlere hangi destekler verilecek?

Ne eğitimde ne de istihdamda yer alan gençlere yönelik NEET İşgücü Uyum Programı (NİUP) kapsamında üç yılda 450 bin gencin yeniden üretim sürecine kazandırılması amaçlanıyor. Yarı zamanlı ve esnek çalışma modeli sunan program, gençlerin temel beceriler kazanarak çalışma hayatına kademeli şekilde uyum sağlamasını hedefliyor.

Program kapsamında gençler; sosyal hizmetler, bakım-onarım ve yeşil dönüşüm gibi alanlarda kamu kurumlarıyla işbirliği içinde görev alıyor. Günlük harçlık ve kısa vadeli sigorta desteğiyle desteklenen bu model için 107,3 milyar lira kaynak ayrılması öngörülüyor.