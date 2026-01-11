5 soruda GÜÇ programı: Gençlere sunulan iş, staj ve eğitim destekleri neler?

5- Üniversite öğrencileri iş deneyimini nasıl kazanacak?
Üniversite öğrencilerine yönelik İŞKUR Gençlik Programı ile 2028 yılı sonuna kadar 1 milyon öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Öğrenciler, ders dışı zamanlarda haftada 1 ila 3 gün esnek çalışma modeliyle yaklaşık 30 farklı alanda deneyim kazanabilecek.
Sürdürülebilir kampüs faaliyetlerinden dijital dönüşüme, sosyal ve kültürel çalışmalardan girişimciliğe kadar uzanan bu alanlarda öğrenciler hem gelir elde edecek hem de iş disiplini ve mesleki deneyim kazanacak. Program için toplam 95,8 milyar lira kaynak ayrıldı.
GÜÇ Programı kapsamında 750 bin meslek lisesi öğrencisinin bire bir takip edilmesi, 2026-2028 Orta Vadeli Program'da hedeflenen yüzde 7,8 işsizlik oranının altına inilmesi ve genç işsizliğinin OECD ortalamasının altına düşürülmesi amaçlanıyor. Program, genç istihdamına yönelik uzun vadeli politikalarda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.