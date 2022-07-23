5 soruda EYT formülü! Kadınlara 7200, erkeklerde 9000 gün prim senaryosu! 4/A, 4/B için masada neler var? İşte detaylar...
Milyonları ilgilendiren EYT için çalışma grubu oluşturulurken; yaş koşulunun kademeli düşürülmesi, aylıklarda kesinti yapılarak tarihin öne çekilmesi, kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 gün prim gibi senaryolar öne çıkıyor.
23.07.2022 06:57 - Son Güncelleme: 23.07.2022 06:57
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emekliliği hak etme koşullarının değiştirilmesiyle ortaya çıkan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunu gündemine aldı.
1. EYT sorunu nasıl ortaya çıktı ve daha önce emeklilik şartları nasıldı?
1999 yılında yürürlükte olan 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na 4447 sayılı Kanun'la eklenen geçici 81'inci maddenin (B) bendi ile 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emekliliği hak etme koşulları değiştirildi.