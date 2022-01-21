5 L Ayçiçek yağı 5 TL’ye düştü! Tuvalet kağıdı ve yağda indirimli satışlar başladı! ŞOK, Migros, BİM, A101, Cimri.com fiyatları yarıladı

5 L Ayçiçek yağı 5 TL'ye düştü indirimli satışlar başladı! ŞOK, Migros, BİM, A101, Cimri.com fiyatları yarıladı! Hem yağda hem tuvalet kağıdında peş peşe indirim haberleri geldi. Zincir marketler harekete geçti. Hem internet üzerinden hem mağazalardan indirimli ayçiçek yağı ve tuvalet kağıdı satılıyor. A101, BİM ve ŞOK'un yanı sıra Cimri.com'da Kırlangıç 5 L ayçiçek yağının 5 TL'den satıldığını görenler şoke oldu. İnternet sitesinden liste halinde yağ fiyatlarını yayımlayan Cimri.com'da Çotanak 5 L ayçiçek yağının da yine 5 TL'den satıldığı görüldü. İşte liste halinde en ucuz ayçiçek yağı ve tuvalet kağıdı fiyatları...