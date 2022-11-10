4a, 4b, 4c demeden tüm emeklilere 13 bin TL ödeme! Kasım’da harçlık gibi PROMOSYON jesti! 3 yıl sözüyle 3 dakikada yatıyor! Akbank, FİBA, Halkbank...

4a, 4b, 4c demeden tüm emeklilere 13 bin TL ödeme! Kasım'da harçlık gibi PROMOSYON jesti! 3 yıl sözüyle 3 dakikada yatıyor! Emeklilere bankalardan müjdeli haber geldi. Yapılan duyuruya göre kampanyaya başvurular 31 Kasım 2022 tarihine kadar uzatıldı.SSK, Bağkur, Emekli Sandığı tüm emekliler yararlanabilecek. Emekli maaşı almanız yetiyor! Her emekli, müşterisi olduğu bankadan 13 bin TL'ye varan ödeme alabiliyor. Kendi bankanız az ödeme yapıyorsa başka bankaya emekli maaşınızı taşıyabilirsiniz. İşte Kasım promosyon kampanyaları ve banka taşıma yolları...