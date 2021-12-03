4.900,32 TL maaşla sözleşmeli personel alımı yapacak! En az lise mezunu şartı aranıyor! Hemşire, sağlık teknikeri, güvenlik, temizlikçi... Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, istihdam edilmek toplamda 37 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu olma şartı aranan adaylar KPSS puanı esas alınarak görevlendirilecek. Başvuru şartı ve başvuru tarihine ilişkin merak edilen tüm detaylar ise adaylara ilan ile duyuruldu.