460 devlet memuru alınacak! Müfettiş yardımcısı, uzman yardımcısı, servis görevlisi başvuru şartları! Ziraat Bankası başvuru…

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak,

3. Ziraat Bankası Müfettiş Yardımcısı ve Ziraat Teknoloji Uzman Yardımcısı sınavları ortak yapılacaktır.

Adaylar, İdari Alan veya Mühendislik Alanı (Bilgisayar/Yazılım Mühendisliği, Altyapı ve

Sistem/Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya İş Analisti/Endüstri-İşletme Mühendisliği) tercihi yapacak

olup Mühendislik Alanından sınava girecek adaylar için çalışılacak şirket/unvan mülakat aşamasında

belirlenecektir.

4. Adaylardan aşağıdaki tabloda yer alan bölümlerden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurt dışı

üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olanlar ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi

ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak şartı aranmaktadır.