PODCAST CANLI YAYIN

450 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi değişti! Banka banka 2026 mevduat ödeme listesi

Parasını mevduatta değerlendiren yatırımcılar bankaların faiz oranlarını yakından takip ediyor. Bugün açıklanan listeye göre 450 bin TL'nin 1 aylık mevduat getirilerinde en yüksek net kazanç 14.879,85 TL oldu. Güncel banka oranları haberimizde...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
450 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi değişti! Banka banka 2026 mevduat ödeme listesi - 1

Merkez Bankası politika faizini yüzde 38 olarak belirlerken, 22 Ocak'ta yapılacak ilk toplantı öncesi güncel mevduat faiz oranları yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Bankalar 1 aylık vadede değişen oranlar sunarken 450 bin TL için en yüksek getiri ON Dijital Bankacılık'ta 14.879,85 TL ile hesaplandı. Fibabanka, TEB, CEPTETEB ise 14.544 TL civarında net kazanç sağlıyor. VakıfBank, Akbank ve Odea gibi bankalarda getiriler 13.500-14.000 TL aralığında bulunuyor.

450 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi değişti! Banka banka 2026 mevduat ödeme listesi - 2

450 BİN TL'NİN 1 AYLIK FAİZ GETİRİSİ BANKA BANKA LİSTE

Banka Hesap Adı Faiz Oranı Net Kazanç Vade Sonu Tutar
ON Plus Günlük Vadeli %45 14.879,85 TL 464.879,85 TL
Odea Oksijen Hesap %45 13.557,20 TL 463.557,20 TL
Fibabanka Kiraz Hesap %44 14.544,07 TL 464.544,07 TL
TEB Marifetli Hesap %44 14.544,07 TL 464.544,07 TL
CEPTETEB Marifetli Hesap %44 14.544,07 TL 464.544,07 TL
HSBC Modern Hesap %44 14.544,07 TL 464.544,07 TL
450 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi değişti! Banka banka 2026 mevduat ödeme listesi - 3
Banka Hesap Adı Faiz Oranı Net Kazanç Vade Sonu Tutar
VakıfBank ARI Hesap %43 13.995,62 TL 463.995,62 TL
Yapı Kredi Sınırsız Hesap %43 13.261,29 TL 463.261,29 TL
ING Turuncu Hesap %42,50 13.104,78 TL 463.104,78 TL
Akbank Serbest Plus %42 13.873,21 TL 463.873,21 TL
DenizBank E-Mevduat %41,50 13.507,40 TL 463.507,40 TL
QNB E-Vadeli Mevduat %41 13.344,66 TL 463.344,66 TL
Akbank Standart Vadeli %41 13.344,66 TL 463.344,66 TL
450 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi değişti! Banka banka 2026 mevduat ödeme listesi - 4
Banka Hesap Adı Faiz Oranı Net Kazanç Vade Sonu Tutar
Ziraat Bankası Vadeli Mevduat %40 13.019,18 TL 463.019,18 TL
Hayat Finans Avantajlı Hesap %39,92 12.993,14 TL 462.993,14 TL
Garanti BBVA E-Vadeli Hesap %39,50 12.856,44 TL 462.856,44 TL
Ziraat Dinamik Standart Vadeli %39,50 12.856,44 TL 462.856,44 TL
getirfinans Vadeli Hesap %39 12.693,70 TL 462.693,70 TL
İş Bankası Vadeli TL Hesabı %38,50 12.530,96 TL 462.530,96 TL
Odea Yeni Vadeli Mevduat %38,50 12.530,96 TL 462.530,96 TL
Enpara.com Vadeli Hesap %38 12.368,22 TL 462.368,22 TL
Halkbank E-Mevduat Hesabı %37 12.042,74 TL 462.042,74 TL
Şekerbank E-Mevduat Hesap %36 11.717,26 TL 461.717,26 TL