450 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi değişti! Banka banka 2026 mevduat ödeme listesi

450 BİN TL'NİN 1 AYLIK FAİZ GETİRİSİ BANKA BANKA LİSTE
|Banka
|Hesap Adı
|Faiz Oranı
|Net Kazanç
|Vade Sonu Tutar
|ON Plus
|Günlük Vadeli
|%45
|14.879,85 TL
|464.879,85 TL
|Odea
|Oksijen Hesap
|%45
|13.557,20 TL
|463.557,20 TL
|Fibabanka
|Kiraz Hesap
|%44
|14.544,07 TL
|464.544,07 TL
|TEB
|Marifetli Hesap
|%44
|14.544,07 TL
|464.544,07 TL
|CEPTETEB
|Marifetli Hesap
|%44
|14.544,07 TL
|464.544,07 TL
|HSBC
|Modern Hesap
|%44
|14.544,07 TL
|464.544,07 TL
|VakıfBank
|ARI Hesap
|%43
|13.995,62 TL
|463.995,62 TL
|Yapı Kredi
|Sınırsız Hesap
|%43
|13.261,29 TL
|463.261,29 TL
|ING
|Turuncu Hesap
|%42,50
|13.104,78 TL
|463.104,78 TL
|Akbank
|Serbest Plus
|%42
|13.873,21 TL
|463.873,21 TL
|DenizBank
|E-Mevduat
|%41,50
|13.507,40 TL
|463.507,40 TL
|QNB
|E-Vadeli Mevduat
|%41
|13.344,66 TL
|463.344,66 TL
|Akbank
|Standart Vadeli
|%41
|13.344,66 TL
|463.344,66 TL
|Ziraat Bankası
|Vadeli Mevduat
|%40
|13.019,18 TL
|463.019,18 TL
|Hayat Finans
|Avantajlı Hesap
|%39,92
|12.993,14 TL
|462.993,14 TL
|Garanti BBVA
|E-Vadeli Hesap
|%39,50
|12.856,44 TL
|462.856,44 TL
|Ziraat Dinamik
|Standart Vadeli
|%39,50
|12.856,44 TL
|462.856,44 TL
|getirfinans
|Vadeli Hesap
|%39
|12.693,70 TL
|462.693,70 TL
|İş Bankası
|Vadeli TL Hesabı
|%38,50
|12.530,96 TL
|462.530,96 TL
|Odea
|Yeni Vadeli Mevduat
|%38,50
|12.530,96 TL
|462.530,96 TL
|Enpara.com
|Vadeli Hesap
|%38
|12.368,22 TL
|462.368,22 TL
|Halkbank
|E-Mevduat Hesabı
|%37
|12.042,74 TL
|462.042,74 TL
|Şekerbank
|E-Mevduat Hesap
|%36
|11.717,26 TL
|461.717,26 TL