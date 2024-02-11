41 üründe kooperatif markette devasa indirim! Tarım Kredi 10-16 Şubat fiyat listesi! Peynir, 94.90 TL, Çay 54.90 TL, 6'lı kağıt havlu 54.90 TL, Süt 23.00 TL...

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Kar amacı gütmeyen Tarım Kredi Koop Marketleri, 10-16 Şubat'ta indirimli ürünler sunuyor. Peynir, süt, temizlik ürünleri, yumurta, çay, kağıt havlu ve bebek bezi gibi pek çok üründe özel fiyatlar listelendi. İşte Kooperatif market aktüel ürünler listesi...