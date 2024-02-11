41 üründe kooperatif markette devasa indirim! Tarım Kredi 10-16 Şubat fiyat listesi! Peynir, 94.90 TL, Çay 54.90 TL, 6'lı kağıt havlu 54.90 TL, Süt 23.00 TL...

Ülkemizde ucuz ve kaliteli alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin Şubat ayına özel indirimlerini merakla bekliyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 10-16 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirimlerini duyurdu. İşte Tarım Kredi aktüel ürünler listesi...
Kar amacı gütmeyen Tarım Kredi Koop Marketleri, 10-16 Şubat'ta indirimli ürünler sunuyor. Peynir, süt, temizlik ürünleri, yumurta, çay, kağıt havlu ve bebek bezi gibi pek çok üründe özel fiyatlar listelendi. İşte Kooperatif market aktüel ürünler listesi...
TK Olgunlaştırılmış Peynir: 129,90 TL
TK Süzme Beyaz Peynir: 89,90 TL
TK Eski Kaşar Peynir: 89,90 TL
Tarsüt İzmir Tulum Peynir: 94,90 TL